Samsung mang tin vui cho người dùng Galaxy S25

Phiên bản mới dựa trên nền tảng Android 16 này sẽ xuất hiện trên Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra và S25 Edge tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thời điểm mở rộng này trùng khớp với lịch trình được công bố tại Brazil vào đầu tuần, cho thấy khả năng cao One UI 8 sẽ được phát hành cho nhiều thiết bị khác vào cuối tháng này.

Người dùng Galaxy S25 trên toàn cầu đã bắt đầu có One UI 8.

Tuy nhiên, người dùng Galaxy S25 tại Mỹ sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Theo thông tin từ Reddit, bản cập nhật hiện chưa có mặt tại Mỹ, trong khi chủ sở hữu Galaxy S25 tại Châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Thụy Điển và Anh, đã bắt đầu nhận được One UI 8. Thời gian chờ đợi cho người dùng tại Mỹ có thể kéo dài từ vài giờ đến vài tuần, đặc biệt đối với những nhà mạng thường chậm trễ trong việc cập nhật.

Samsung dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng cập nhật One UI 8 cho các dòng sản phẩm khác như Galaxy S24, Z Fold 6 và Z Flip 6 vào tuần tới. Các thiết bị này có thể nhận được bản cập nhật lên One UI 8 sớm nhất vào ngày 25/9 tại Châu Âu và có thể là Châu Á cũng như Nam Mỹ.

Ngoài ra, Samsung cũng dự kiến sẽ cập nhật One UI 8 ổn định cho hàng chục thiết bị khác vào tháng 10, bao gồm dòng Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, và nhiều mẫu Galaxy A tầm trung. Mặc dù vẫn còn quá sớm để xác nhận tính chính xác của những thông tin này, nhưng khởi đầu có vẻ hứa hẹn.

Việc cập nhật One UI 8 sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng một cách đáng kể.

Người dùng có nên cập nhật lên One UI 8? Mặc dù có thể có một số rủi ro trong quá trình triển khai, nhưng không nên giả định điều tồi tệ nhất mà không có bằng chứng cụ thể. Bản cập nhật này không phải là một cuộc cách mạng so với phiên bản trước, tuy nhiên những tinh chỉnh và tính năng mới có thể cải thiện trải nghiệm người dùng một cách đáng kể. Do đó, người dùng nên cân nhắc việc nâng cấp khi đảm bảo rằng việc này là an toàn.