Nữ YouTuber gặp “ác mộng” khi đi du lịch một mình ở châu Phi

Trang HK01 đưa tin, một nữ YouTuber du lịch Hàn Quốc sở hữu khoảng 440.000 người đăng ký chia sẻ video về chuyến du lịch một mình tại châu Phi. Tuy nhiên, chuyến đi trong mơ nhanh chóng biến thành trải nghiệm đáng sợ khi cô bị một số người đàn ông địa phương quấy rối, đụng chạm cơ thể và cưỡng hôn.

Nữ YouTuber có một trải nghiệm kinh hoàng khi du lịch một mình tại châu Phi.

Được biết, nữ YouTuber này tên thật là Ahn Eun-ji. Trước đó, cô từng gây chú ý trên mạng nhờ những video ghi lại hành trình du lịch một mình trên tuyến đường sắt xuyên qua Siberia. Sau đó, cô tiếp tục thực hiện nhiều chuyến du lịch đến các quốc gia khác nhau.

Mới đây, cô đăng tải video có tiêu đề “Lý do phụ nữ tuyệt đối không nên một mình du lịch châu Phi”. Điểm đến lần này của cô là Tanzania. Nữ YouTuber cho biết châu Phi từng là một trong những địa điểm cô mong muốn được đặt chân tới nhưng chuyến đi thực tế lại trở thành một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất.

Cô đã có một trải nghiệm tồi tệ tại đây.

Trong video, cô bị một nhóm đàn ông vây quanh và liên tục quấy rối. Những người này tự ý chạm vào vai và cánh tay của cô, thậm chí một người còn cưỡng hôn lên má. Hoảng sợ trước tình huống này, nữ YouTuber liên tục hét lên: “Đừng chạm vào tôi”, đồng thời nhanh chóng yêu cầu tài xế lái xe máy rời khỏi khu vực.

Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xem bức xúc và lo lắng. Dân mạng khuyên nữ YouTuber nên lựa chọn những điểm đến an toàn hơn trong các chuyến du lịch tiếp theo.

Sau sự việc, cô cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng phụ nữ khi đi du lịch một mình cần đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn của bản thân.