Ra mắt Vivo T5 5G với pin 7,050 mAh, giá từ 9,6 triệu đồng

Sau khi ra mắt vivo T5 4G vào tháng 5, đúng như cam kết, Vivo đã giới thiệu Vivo T5 5G, đưa thiết bị này trở thành thành viên thứ sáu trong dòng sản phẩm T5.

Vivo T5 5G được trang bị vi xử lý Dimensity 7500 Turbo, đi kèm tùy chọn RAM lên đến 12GB chuẩn LPDDR4X. Máy sở hữu bộ nhớ trong tối đa 256GB chuẩn UFS 3.1 và chạy giao diện OriginOS 6 (dựa trên nền tảng Android 16) ngay khi xuất xưởng. Vivo cũng cam kết hỗ trợ ba bản nâng cấp hệ điều hành Android và năm năm cập nhật bảo mật cho T5 5G.

Chi tiết camera trên Vivo T5 5G.

Sản phẩm sở hữu màn hình AMOLED cong 3D kích thước 6,83 inch ở mặt trước với độ phân giải 2.800 x 1.260 pixel, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit. Màn hình này cũng có thiết kế "đục lỗ" chứa camera selfie 32MP và tích hợp cảm biến vân tay bên dưới để xác thực sinh trắc học.

Ở mặt sau, máy được trang bị cụm camera "Skyline" bao gồm đèn flash dạng tròn và hai ống kính: camera chính 50MP (cảm biến Sony IMX882, hỗ trợ chống rung quang học OIS) và camera góc siêu rộng 8MP. Cả camera trước và camera chính đều có khả năng quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây (FPS).

2 màu của Ra mắt Vivo T5 5G.

Cung cấp năng lượng cho vivo T5 5G là viên pin dung lượng 7.050 mAh đi kèm hỗ trợ sạc nhanh 44W. Các điểm nổi bật khác bao gồm: hệ thống loa kép stereo, hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) diện tích 3.800 mm², đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H cũng như các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69. Điện thoại cũng hỗ trợ tính năng "wet touch" (cảm ứng khi ướt), cho phép người dùng thao tác trên màn hình ngay cả khi tay đang ướt.

Vivo T5 5G có hai tùy chọn màu sắc là Royal Bronze (Đồng Hoàng gia) và Silver Green (Xanh Bạc). Máy cung cấp bốn tùy chọn bộ nhớ - RAM 6GB/128GB, RAM 8GB/128GB, RAM 8GB/256GB và RAM 12GB/256GB - với mức giá khởi điểm 34.999 Rupee (khoảng 9,6 triệu đồng). Sản phẩm sẽ chính thức mở bán tại Ấn Độ từ ngày 9/9 thông qua trang web của vivo tại Ấn Độ, Flipkart và các hệ thống cửa hàng bán lẻ đối tác.