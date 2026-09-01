Vừa bị cướp iPhone, nữ TikToker nhận ngay thông báo tài khoản ngân hàng “bốc hơi”

Theo trang Mirrordaily, nạn nhân là Tabata Lenk, một nhà sáng tạo nội dung chuyên về ô tô ở Brazil. Trong lúc đang một mình lái xe trên đại lộ Tancredo Neves, cô bị mắc kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc.

Bất ngờ, hai người đàn ông lao tới, dùng vật cứng đập vỡ cửa kính rồi giật chiếc iPhone đang gắn trên bảng điều khiển. Toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong vài giây trước khi hai tên cướp nhanh chóng bỏ chạy.

Camera hành trình trên xe đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng. Tabata Lenk bị sốc và bật khóc ngay trong ô tô sau cuộc tấn công bất ngờ.

Vụ cướp diễn ra quá nhanh khiến nữ TikToker sốc nặng.

Tabata cho biết không lâu sau khi mất điện thoại, cô nhận được thông báo về một giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình. Cô khẳng định những kẻ cướp không biết mật khẩu mở khóa điện thoại cũng như mật khẩu giao dịch ngân hàng, đồng thời không có dữ liệu khuôn mặt để sử dụng Face ID.

“Tôi hoàn toàn không biết họ làm cách nào”, cô nói.

Cô cho biết bản thân vẫn chưa hiểu bằng cách nào tài khoản ngân hàng có thể bị truy cập.

Sau sự việc, Tabata nhanh chóng trình báo cảnh sát, khóa chiếc điện thoại bị đánh cắp và liên hệ với ngân hàng để khiếu nại giao dịch. Tiếp theo, cô đăng tải đoạn video về vụ cướp lên MXH, cảnh báo mọi người về nguy cơ tương tự.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng cướp điện thoại trên đường phố Brazil. Tại những tuyến đường thường xuyên ùn tắc, kẻ cướp có thể lợi dụng việc ô tô gần như đứng yên để tiếp cận tài xế, đập cửa kính và giật điện thoại trước khi nhanh chóng tẩu thoát.

Tuy nhiên, trường hợp của Tabata còn khiến dân mạng đặc biệt quan tâm bởi vấn đề an toàn ngân hàng số. Nếu thông tin cô cung cấp chính xác, câu hỏi không chỉ là làm thế nào chiếc điện thoại bị mở khóa, mà còn là bằng cách nào kẻ gian có thể thực hiện giao dịch tài chính sau khi chiếm được thiết bị.

Hiện cảnh sát và ngân hàng đang được yêu cầu làm rõ nguồn gốc giao dịch. Trong khi đó, câu chuyện của Tabata cũng trở thành lời cảnh báo về một thực tế mới, đó là việc mất điện thoại ngày nay có thể kèm theo nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản và tài sản kỹ thuật số.