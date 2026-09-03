Từ du học sinh thành tù nhân, nam TikToker gây sốt với video quay lén trong nhà giam

Trang HK01 đưa tin, nam TikToker người Trung Quốc sử dụng tài khoản “Li Binxun phiêu lưu ký” trên Douyin (TikTok Trung Quốc). Theo lời kể của anh, cuộc sống du học vốn diễn ra khá bình thường, ngày ngày lên lớp, viết luận văn và tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra sau đó đã khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Anh cho biết mình bị vu cáo và bị đưa vào một nhà tù tại London, Anh. Từ một du học sinh, anh bất ngờ trở thành tù nhân tại một đất nước xa lạ.

Nam TikToker bí mật quay lại cuộc sống trong tù.

Trong những ngày đầu, nam rơi vào trạng thái hoang mang. Anh là người châu Á duy nhất trong tù, trong khi phần lớn tù nhân đến từ nhiều cộng đồng và băng nhóm khác nhau. Để thích nghi, anh bắt đầu quan sát cuộc sống trong tù, từ lịch điểm danh, thời gian ra ngoài, việc phân chia các nhóm tù nhân cho đến cách hàng hóa và vật dụng được trao đổi bên trong.

Theo lời kể, sau một thời gian, anh tìm cách có được một chiếc iPhone 7 thông qua một tù nhân khác. Chiếc điện thoại này sau đó trở thành công cụ để anh ghi lại cuộc sống phía sau song sắt.

Bí mật quay 200GB tư liệu trong nhà tù

Nam TikToker kể rằng, việc sở hữu và sử dụng điện thoại trong tù không hề đơn giản. Anh phải liên tục tìm cách che giấu thiết bị khỏi những đợt kiểm tra.

Một trong những chi tiết khiến dân mạng bàn tán là việc anh kể đã từng giấu điện thoại trong các vật dụng cá nhân, thậm chí khoét rỗng một cuốn từ điển để cất thiết bị. Hình ảnh này khiến không ít người liên tưởng đến bộ phim kinh điển “The Shawshank Redemption”.

Cách giấu điện thoại của nam TikToker.

Sau khi giải quyết được vấn đề cất giấu, nam tiếp tục đối mặt với một khó khăn khác là làm sao để sạc pin cho điện thoại.

Anh cho biết đã tìm cách thu thập các thiết bị điện cần thiết thông qua việc trao đổi với những người khác trong tù. Sau đó, anh đã quay lại nhiều cảnh sinh hoạt trong tù, từ phòng giam, khu ăn uống, sân tập cho đến các hoạt động thường ngày của những người xung quanh. Đến khi rời khỏi nhà tù, số tư liệu được lưu trữ đã lên tới hơn 200GB.

Thay vì xóa bỏ hoặc quên đi quãng thời gian này, anh quyết định đăng tải nó trên kênh TikTok của mình. Sau khi ra tù, anh dành thời gian chỉnh sửa, thêm lời bình và đăng tải thành loạt video kể về trải nghiệm của mình.

Những video này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Họ gọi đây là một trong những trải nghiệm “khó tin nhất” từng xuất hiện trên MXH.

Cuộc sống trong tù được anh quay lén.

Anh và người bạn cùng phòng.

Từ “trải nghiệm sinh tồn” đến làn sóng hoài nghi

Ngoài việc thích nghi với nhà tù, nam TikToker còn kể về quá trình tìm cách cải thiện vị trí của mình trong tù. Theo lời kể của anh, sau một thời gian quan sát, anh tìm được sự bảo vệ từ một nhóm tù nhân có ảnh hưởng và sau đó đảm nhận công việc hỗ trợ liên quan đến việc đưa tù nhân đến khu vực y tế.

Công việc này giúp anh có cơ hội di chuyển nhiều hơn trong phạm vi nhà tù. Anh cũng kể rằng, mình dần xây dựng được các mối quan hệ và cải thiện điều kiện sinh hoạt của bản thân.

Câu chuyện của anh thu hút sự chú ý của dân mạng.

Sau khi các video được lan truyền, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH Trung Quốc. Dân mạng bày tỏ sự thích thú trước những tình tiết như phim điện ảnh, từ việc một du học sinh bất ngờ vào tù đến hành trình bí mật quay lại cuộc sống phía sau song sắt.

Tuy nhiên, càng thu hút sự chú ý, câu chuyện càng xuất hiện nhiều nghi vấn.

Một số người đặt câu hỏi liệu một tù nhân có thực sự có thể bí mật quay tới 200GB video trong nhà tù rồi mang toàn bộ số tư liệu ra ngoài hay không. Những tình tiết như giấu điện thoại trong từ điển hay tự tìm cách tạo hệ thống sạc pin cũng bị nhận xét là quá giống các cảnh trong phim.

Bên cạnh đó, nguyên nhân khiến nam TikToker bị bắt và bị giam giữ vẫn chưa được làm rõ. Anh tự nhận mình bị vu cáo, song những thông tin liên quan đến vụ việc cũng trở thành điểm khiến công chúng tiếp tục đặt dấu hỏi. Mặc dù vậy, kênh TikTok của anh về chuỗi seri cuộc sống trong tù vẫn thu hút lượng lớn người xem.