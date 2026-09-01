Nữ YouTuber bị trộm 500 triệu, cô bí mật lắp camera và phát hiện thủ phạm gây sốc

Aili Shasha là một YouTuber nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc), mới đây cô phát hiện tài sản và tiền mặt trong nhà liên tục biến mất nên lắp camera để tìm ra sự thật. Không ngờ, thủ phạm lại là nam nhân viên dọn dẹp mà cô hợp tác trong nhiều năm nay.

Đáng chú ý, trong lúc vụ việc đang được cảnh sát điều tra, người này tiếp tục bị phát hiện lấy trộm tiền tại nhà mẹ của nữ YouTuber và bị bắt quả tang ngay tại hiện trường.

Aili Shasha là một YouTuber nổi tiếng Đài Loan.

Quyết tâm tìm ra ăn trộm

Theo đó, người đàn ông này họ Ngụy (30 tuổi) là nhân viên vệ sinh đã hợp tác với Aili Shasha trong khoảng 4 năm, kể từ năm 2022.

Thời gian gần đây, nữ YouTuber nhận thấy tiền mặt và một số tài sản trong nhà thường xuyên “không cánh mà bay”. Nghi ngờ người đàn ông họ Ngụy có liên quan, cô đã bí mật lắp camera giám sát tại nhà riêng ở thành phố Tân Bắc.

Đến khoảng 14h ngày 17/8, nam nhân viên đến nhà Aili Shasha để dọn dẹp như thường lệ. Camera sau đó ghi lại cảnh người này lấy 7.400 Đài tệ tiền mặt (khoảng 6 triệu đồng), cùng 3 chai sản phẩm vệ sinh có tổng giá trị ước tính khoảng 10.000 Đài tệ (khoảng 8 triệu đồng).

Sau khi có trong tay đoạn video làm bằng chứng, Aili Shasha đã đến đồn cảnh sát trình báo vào tối 20/8.

Ảnh sát nhanh chóng bắt được người đàn ông họ Nguỵ.

Sự việc bất ngờ rẻ hướng

Trong lúc cảnh sát đang tiếp nhận và điều tra vụ trộm đầu tiên, vào sáng 24/8, người đàn ông này tiếp tục đến nhà mẹ của Aili Shasha tại quận Thái Sơn, thành phố Tân Bắc để dọn dẹp.

Lần này, Aili Shasha theo dõi hình ảnh từ camera giám sát từ xa và phát hiện nam nhân viên tiếp tục lục lọi ngăn kéo, lấy đi 8.000 Đài tệ (khoảng hơn 6,5 triệu đồng). Nữ YouTuber lập tức báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tìm thấy số tiền bị mất trên người nghi phạm. Nam nhân viên sau đó bị bắt giữ tại chỗ.

Theo thông tin Aili Shasha cung cấp cho cảnh sát, đây có thể không phải lần đầu tiên tài sản trong nhà cô biến mất. Nữ YouTuber cho biết trong thời gian trước đó, cô đã nhiều lần phát hiện tiền và đồ đạc bị thất lạc, với tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 600.000 Đài tệ (khoảng 500 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông họ Ngụy hiện chỉ thừa nhận đã lấy trộm 15.400 Đài tệ (khoảng 13 triệu đồng) trong hai lần, cùng 3 chai sản phẩm vệ sinh.

Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ liệu người này có liên quan đến các lần mất tài sản trước đó hay không.

Sau khi thẩm vấn, nghi phạm bị chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Tân Bắc để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp. Công tố viên sau đó cho phép người này được tại ngoại sau khi nộp 30.000 Đài tệ (khoảng 25 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Từ một người hợp tác trong suốt 4 năm, nam nhân viên gây sốc khi ăn trộm ngay trong chính nơi mình đang làm việc. Điều này khiến cho dân mạng bắt đầu cảnh giác hơn với những người quen biết, tránh tin tưởng quá mức. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.