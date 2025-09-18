Những lý do người dùng iPhone nên nâng cấp iOS 26 ngay

iOS 26 không chỉ là một phiên bản phần mềm mới mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của iPhone khi Apple quyết định nhảy vọt từ iOS 19 lên iOS 26. Ngoài các tính năng mới, iOS 26 còn có nhiều điểm tương đồng với Android cho thấy Apple đã sẵn sàng tiếp nhận ý kiến từ người tiêu dùng.

Cùng với iOS 26, iPadOS 16 cũng được phát hành mang đến những cải tiến rõ rệt cho cả iPad và iPhone. Đối với iPad, bản cập nhật này giúp người dùng tận dụng tối đa khả năng đa nhiệm và mang lại trải nghiệm gần giống như máy tính. Còn với iPhone, đây là bước chuyển mình mà nhiều người dùng đã chờ đợi.

Sau hơn một thập kỷ sử dụng cả iPhone và Android, tôi nhận thấy iOS 26 đã giúp iPhone trở nên cạnh tranh hơn với Android ở nhiều khía cạnh. Nếu còn đang đắn đo trong việc nâng cấp iPhone của mình lên iOS 26, dưới đây là một số lý do mà người dùng được khuyến cáo cập nhật hệ điều hành mới nhất.

Liquid Glass khiến iPhone cũ như mới trở lại

Một trong những điểm nổi bật nhất là giao diện Liquid Glass giúp biến đổi hoàn toàn trải nghiệm sử dụng. Với hiệu ứng trong suốt trên toàn bộ menu, iPhone sẽ trở nên thú vị và hiện đại hơn, ngay cả khi đã ra mắt từ vài thế hệ trước.

Ở giai đoạn đầu thử nghiệm, Liquid Glass đã làm ảnh hưởng đến thời lượng pin, nhưng sau khi cập nhật lên phiên bản chính thức, trải nghiệm về cơ bản hết sức mượt mà. Apple đã điều chỉnh độ trong suốt của Liquid Glass qua các bản beta, và phiên bản hiện tại đã đạt được sự cân bằng tốt giữa tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng.

Trải nghiệm chu đáo và hữu ích hơn

Apple đã xem xét lại mọi khía cạnh của hệ điều hành, từ cách tiếp cận menu đến cách hiển thị các tùy chọn. Ví dụ, khi nhấn và giữ một số điện thoại, người dùng sẽ thấy các phím tắt để gọi từ bất kỳ SIM nào đang hoạt động, điều này đặc biệt hữu ích cho những ai sử dụng hai SIM.

Ứng dụng Điện thoại cũng đã được đại tu hoàn toàn với giao diện mới hiển thị nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại trên cùng một màn hình. Người dùng có thể dễ dàng tắt một số tính năng và quay lại giao diện quen thuộc của iOS. Đặc biệt, iOS 26 tích hợp AI để sàng lọc cuộc gọi, giúp người dùng không phải lo lắng về việc bỏ lỡ thông báo.

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất là khả năng tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba như WhatsApp, Telegram, Teams và Messenger. Điều này giúp người dùng dễ dàng gọi điện từ bất kỳ menu quay số nào mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

Với nhiều cải tiến đáng giá, iOS 26 đã khắc phục nhiều vấn đề mà người dùng iPhone gặp phải, từ đó mang đến trải nghiệm cao cấp mà họ mong đợi. Ở giai đoạn ban đầu, trải nghiệm của chủ sở hữu iPhone 16 Pro Max với iOS 26 là rất hấp dẫn, thực sự mang đến một phong cách hiện đại hơn rất nhiều.