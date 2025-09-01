Tính năng "vàng" trên iOS 26 có thực sự hiệu quả như Apple quảng cáo?

Bản cập nhật iOS 26 đang đến rất gần, mang theo một tính năng được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc chơi về thời lượng pin mang tên "Adaptive Power". Tuy nhiên, những thử nghiệm ban đầu trên phiên bản beta lại cho ra một kết quả đáng thất vọng, đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một tính năng "bom xịt" hay là sự chuẩn bị của Apple cho một thế hệ iPhone hoàn toàn mới.

Chỉ còn vài tuần nữa, người dùng iPhone trên toàn cầu sẽ chính thức được trải nghiệm iOS 26. Theo Apple, tính năng đinh "Adaptive Power" có khả năng kéo dài thời lượng pin bằng cách tự động điều chỉnh hiệu năng, giảm độ sáng màn hình hoặc kích hoạt chế độ "Low Power" khi phát hiện người dùng đang sử dụng máy với cường độ cao.

Chế độ Adaptive Power trên iOS 26.

Về lý thuyết, đây là một tính năng mà bất kỳ người dùng iPhone nào cũng ao ước. Thế nhưng, thực tế qua nhiều tuần thử nghiệm trên một chiếc iPhone 16 Pro Max chạy iOS 26 beta lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Các chuyên gia cho biết, tính năng này gần như không tạo ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào đối với thời lượng sử dụng pin. Thiết bị vẫn phải sạc ít nhất hai lần một ngày để có thể trụ được đến cuối ngày. Lợi ích rõ ràng duy nhất mà người dùng nhận được chỉ là việc máy tự động bật Chế độ Nguồn điện thấp khi pin còn 20% - một tiện ích nhỏ nhưng chưa đủ để gọi là một cuộc cách mạng.

Tất nhiên, cần phải lưu ý rằng đây vẫn là phiên bản beta, vốn thường đi kèm các vấn đề về hiệu năng và hao pin. Mọi thứ có thể sẽ được cải thiện trong phiên bản chính thức.

Vậy tại sao Apple lại giới thiệu một tính năng có vẻ "vô thưởng vô phạt" như vậy? Giới công nghệ tin rằng, Adaptive Power không thực sự được tạo ra cho các dòng iPhone hiện tại, mà là "vũ khí bí mật" dành cho tương lai, cụ thể là chiếc iPhone 17 Air siêu mỏng được đồn đoán sẽ ra mắt vào năm sau.

Với thiết kế mỏng hơn, iPhone 17 Air có thể sẽ phải hy sinh dung lượng pin. Khi đó, một tính năng quản lý năng lượng thông minh, kết hợp với con chip thế hệ mới và modem 5G C1 tiết kiệm điện hơn do chính Apple sản xuất, sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Adaptive Power có thể sẽ phát huy tối đa hiệu quả trên một phần cứng được tối ưu hoàn hảo như vậy.

Dù ấn tượng ban đầu không mấy khả quan, người dùng vẫn có lý do để hy vọng. Câu trả lời cuối cùng về hiệu quả thực sự của tính năng này sẽ chỉ được hé lộ sau khi iOS 26 chính thức ra mắt và đặc biệt là khi chúng ta được chứng kiến màn kết hợp của nó với iPhone 17 Air.