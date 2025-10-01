Người dùng iPhone cần cập nhật ngay iOS 26.0.1 để giải quyết loạt lỗi nghiêm trọng

Động thái này diễn ra không lâu sau những tin đồn về việc Apple sẽ phát hành bản cập nhật iOS 26.0.1 nhằm khắc phục một số lỗi ảnh hưởng đến các thiết bị iPhone đã nâng cấp lên iOS 26. Theo báo cáo, iOS 26.0.1 được cho là rất quan trọng vì nó sửa chữa nhiều lỗi khó chịu.

Một loạt lỗi đã được phát hiện trong iOS 26 mà Apple phát hành trước đó.

Tuy nhiên, những ai đã cài đặt phiên bản iOS 26.1 beta sẽ không nhận được bản cập nhật này do người dùng không thể hạ cấp xuống phiên bản thấp hơn sau khi đã cài đặt. May mắn là những người đã cài đặt iOS 26.1 beta 1 có thể sẽ nhận được bản sửa lỗi tương tự trong bản phát hành iOS 26.1 beta 2 sắp tới.

Ghi chú phát hành của Apple cho biết, iOS 26.0.1 sẽ khắc phục một số vấn đề, bao gồm lỗi liên quan đến camera sau trên iPhone 17 Pro và iPhone Air. Theo thông tin từ Henry Casey của CNN, khi sử dụng camera trên các thiết bị này để chụp ảnh tại một buổi hòa nhạc, một số bức ảnh đã bị lỗi do sự cố với camera.

Apple đã xác nhận rằng họ biết về vấn đề này và trước khi phát hành bản cập nhật hôm nay, họ đã thông báo rằng lỗi mà Casey phát hiện là “một sự cố hiếm gặp khi màn hình LED quá sáng chiếu trực tiếp vào camera”. Công ty đã xác định được cách khắc phục và cho biết sẽ phát hành trong bản cập nhật phần mềm tiếp theo, vì vậy iOS 26.0.1 có thể là bản cập nhật giúp giải quyết vấn đề này.

Ngoài ra, bản cập nhật này cũng khắc phục một số lỗi khác, bao gồm việc người dùng iPhone 17 và iPhone Air không thể tải xuống các mẫu Apple Intelligence và tìm kiếm trong ứng dụng Lịch. Một lỗi nghiêm trọng khác là việc người dùng iPhone bị ngắt kết nối Wi-Fi và Bluetooth một cách bất ngờ, điều này đã được Apple ghi nhận và cần được xử lý.

Vì vậy nhiều người ngay lập tức cài đặt iOS 26.0.1 sau khi bản cập nhật này được phát hành.

Theo ghi chú phát hành của Apple, iOS 26.0.1 sẽ khắc phục các vấn đề sau:

- Wi-Fi và Bluetooth đôi khi bị ngắt kết nối trên các mẫu iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro.

- Một số ít người dùng iPhone có thể không kết nối được với mạng di động sau khi cập nhật lên iOS 26.

- Ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng nhất định bằng các mẫu iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro có thể gặp hiện tượng nhiễu không mong muốn.

- Biểu tượng ứng dụng có thể xuất hiện trống sau khi thêm màu tùy chỉnh.

- VoiceOver có thể bị vô hiệu hóa đối với một số người dùng sau khi cập nhật lên iOS 26.

Để cài đặt iOS 26.0.1 trên các thiết bị tương thích, người dùng có thể vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Bản cập nhật iOS 26.0.1 cùng với các bản vá bảo mật đi kèm hiện có sẵn cho các thiết bị iPhone 11 trở về sau. Người dùng một số mẫu iPad cũng được cập nhật iPadOS 26.0.1, bao gồm iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ 3 trở lên, iPad Pro 11 inch thế hệ thứ 1 trở lên, iPad Air thế hệ thứ 3 trở lên, iPad thế hệ thứ 8 trở lên và iPad mini thế hệ thứ 5 trở lên.