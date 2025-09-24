Bị khoá đường lui, người dùng iPhone "kêu trời" sau khi lỡ nâng cấp iOS 26

Theo báo cáo, lượt tìm kiếm cụm từ “cách hạ cấp iOS 26 xuống iOS 18” đã tăng 572% so với tuần trước, trong khi các truy vấn liên quan đến việc hạ cấp cũng tăng 335%. Sự gia tăng này không quá bất ngờ bởi trước khi iOS 26 được phát hành, người dùng không cần tìm kiếm thông tin về việc hạ cấp. Tuy nhiên, con số này vẫn cho thấy một mối quan tâm lớn từ phía người dùng.

Lượng người dùng iOS 26 tìm cách trở về iOS 18 tăng mạnh.

Dữ liệu từ Google Trends cho biết, một công cụ phân tích mức độ phổ biến của các truy vấn tìm kiếm, đã có sự gia tăng đột biến trong các tìm kiếm liên quan đến việc hạ cấp iOS 26 ngay sau khi bản cập nhật được phát hành. Tuy nhiên, vấn đề lớn là Apple không còn cho phép người dùng quay lại phiên bản iOS 18.6.2, vì vậy người dùng sẽ không thể quay lại khi đã nâng cấp lên iOS 26.

Mặc dù Apple đã quảng cáo iOS 26 là một bước tiến lớn với giao diện người dùng mới và Siri được điều khiển bằng AI, nhiều người dùng đã báo cáo gặp phải lỗi, tình trạng hao pin nhanh và ứng dụng không ổn định. Một người dùng cho biết, pin iPhone của họ cần sạc hai lần một ngày, điều này gây ra không ít phiền toái. Nhiều người hy vọng Apple sẽ sớm phát hành bản vá để khắc phục những vấn đề này.

Bất chấp khó khăn, iOS 26 vẫn được đánh giá cao.

Sự hối tiếc của người dùng về iOS 26 cho thấy việc ra mắt bản cập nhật này không diễn ra suôn sẻ. Điều này không phải là quá mới mẻ khi mà mọi bản phát hành hệ điều hành lớn từ Apple, Google hay Samsung đều thường gặp phải lỗi cần thời gian để khắc phục.

Nếu công việc hàng ngày của người dùng không phụ thuộc vào việc cập nhật phiên bản mới nhất, hoặc họ không phải là người thích thử nghiệm ngay từ đầu, lựa chọn an toàn hơn là chờ đợi. Apple chắc chắn sẽ phát hành các bản cập nhật nhỏ hơn để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, thiết kế Liquid Glass sẽ vẫn được duy trì, Apple sẽ tiếp tục theo đuổi hướng đi này, đặc biệt khi giao diện mới nhận rất nhiều sự quan tâm.