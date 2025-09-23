iOS 26 có chế độ "ẩn" giúp iPhone trâu gấp bội, chưa bật phí nửa đời máy

Ngoài giao diện Liquid Glass đầy lôi cuốn, một trong những tính năng nổi bật nhất của iOS 26 là chế độ Công suất thích ứng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Tính năng này được thiết kế để phân tích thói quen sạc pin và cách sử dụng hàng ngày của người dùng, từ đó thực hiện những điều chỉnh tinh tế nhằm kéo dài thời gian sử dụng pin cho iPhone.

Chế độ Công suất thích ứng không được bật mặc định cho các thiết bị nâng cấp lên iOS 26.

Khác với chế độ Nguồn điện thấp truyền thống, chế độ Công suất thích ứng hoạt động âm thầm và ít gây phiền toái hơn, cho phép người dùng tận hưởng hiệu suất tối ưu mà không cảm thấy bị hạn chế. Đối với các thiết bị mới như iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air, tính năng này được kích hoạt mặc định. Tuy nhiên, với các mẫu iPhone cũ hơn như iPhone 16 và các đời trước, người dùng cần tự bật tính năng này trong phần Cài đặt.

Apple cho biết, hệ thống sẽ cần khoảng một tuần sử dụng để tìm hiểu hành vi của người dùng và bắt đầu tối ưu hóa hiệu suất. Khi mức sử dụng pin cao hơn bình thường, iPhone sẽ tự động điều chỉnh hiệu suất, chẳng hạn như giảm độ sáng màn hình hoặc kéo dài thời gian hoạt động của một số ứng dụng. Chế độ Nguồn điện thấp cũng có thể được kích hoạt khi pin còn 20%.

Để kích hoạt chế độ Công suất thích ứng trên iPhone chạy iOS 26, người dùng có thể thực hiện theo cách sau: Mở ứng dụng Cài đặt > Pin > Chế độ nguồn. Tại đây, hãy chuyển nút công tắc trước Công suất thích ứng sang trạng thái bật (màu xanh lá).

Các bước thực hiện việc kích hoạt chế độ Công suất thích ứng.

Quá trình này rất đơn giản và không cần sự trợ giúp từ bên thứ ba. Người dùng cũng có thể bật Thông báo công suất thích ứng từ menu này để nhận cảnh báo khi iPhone điều chỉnh hiệu suất nhằm tiết kiệm năng lượng.

Điểm nổi bật của tính năng này là nó không làm giảm hiệu suất khi người dùng cần sử dụng tối đa, như khi chụp ảnh hoặc chơi game. Apple đã khẳng định rằng “Chế độ Công suất thích ứng sẽ không làm giảm hiệu suất trong các tình huống này” khiến nó trở thành lựa chọn thông minh hơn so với chế độ Nguồn điện thấp truyền thống.

Nhìn chung, chế độ Công suất thích ứng là một giải pháp thông minh mà Apple mang đến iOS 26, giúp iPhone hoạt động lâu hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.