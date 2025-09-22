Google nhanh tay "bắt trend" iOS 26 cho ứng dụng Chrome

Chỉ vài ngày sau khi Apple chính thức phát hành iOS 26 cùng dòng iPhone 17, Google đã cho thấy sự nhanh nhạy đáng kinh ngạc khi tung ra bản cập nhật Chrome 141, biến nó trở thành ứng dụng lớn đầu tiên và là ứng dụng đầu tiên của Google áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Liquid Glass" hoàn toàn mới của Apple.

Chrome "bắt trend" nhanh chóng xu hướng giao diện mới của iOS 26.

Động thái này đã gây bất ngờ cho giới công nghệ, cho thấy Google đang rất chú trọng vào việc mang lại trải nghiệm đồng nhất cho người dùng trên nền tảng đối thủ. Bản cập nhật mang đến một loạt các thay đổi tinh tế nhưng đáng chú ý, giúp trình duyệt Chrome hòa nhập sâu hơn vào hệ sinh thái của iOS 26.

Những thay đổi đáng chú ý gồm có:

- Giao diện Tab Grid: Các nút chức năng như Ẩn danh, Nhóm thẻ, Tìm kiếm và Chỉnh sửa đều được thiết kế lại theo phong cách bo tròn, mềm mại hơn của Liquid Glass.

- Menu ngữ cảnh: Không còn hiệu ứng làm mờ, thay vào đó là một phong cách hiện đại, gọn gàng, bo tròn và rõ ràng hơn.

- Menu trượt từ dưới lên: Không còn thiết kế tràn viền, thay vào đó là một khung nổi với các góc được bo tròn đậm hơn, tạo cảm giác nhẹ nhàng.

- Biểu tượng và nút bấm: Các chi tiết nhỏ như nút bật/tắt trong Settings và biểu tượng tải trang đã được thay đổi từ hình tròn sang kiểu "chong chóng" đặc trưng của iOS 26.

Các chuyên gia cho rằng việc Chrome được "lên đời" nhanh chóng là do ứng dụng này vốn có một giao diện khá độc lập trên iOS, không hoàn toàn tuân theo ngôn ngữ thiết kế Material Design như Gmail hay Google Maps. Điều này cho phép đội ngũ phát triển linh hoạt hơn trong việc áp dụng các thay đổi từ nền tảng.

Giao diện Liquid Glass mới trên ứng dụng Chrome cho iOS.

Trong khi đó, người dùng có thể sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa để thấy các ứng dụng khác của Google như Calendar, Photos, hay Maps được "lột xác". Hiện tại, hệ sinh thái ứng dụng của Google trên iOS vẫn còn khá phân mảnh với sự pha trộn giữa phong cách Material Theme cũ và Material 3 mới.

Động thái nhanh chóng của Google với Chrome là một tín hiệu tích cực, cho thấy cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng iPhone. Giờ đây, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào việc xem các ứng dụng còn lại của gã khổng lồ tìm kiếm sẽ mất bao lâu để theo kịp xu hướng.