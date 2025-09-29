Cách lọc cuộc gọi rác trên iPhone chạy iOS 26 mới nhất

Thay vì phải cài đặt ứng dụng bên thứ ba như trước, giờ đây người dùng có thể tinh chỉnh bộ lọc ngay trong phần Settings (cài đặt) của máy.

Apple vừa phát hành iOS 26, mang đến cho người dùng iPhone một loạt nâng cấp đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là tính năng sàng lọc cuộc gọi, giúp ngăn chặn các cuộc gọi rác, spam… vốn gây nhiều phiền toái suốt thời gian qua.

Theo ghi nhận của Kỷ Nguyên Số, tính năng sàng lọc cuộc gọi trên iOS 26 không phụ thuộc vào Apple Intelligence, nên mọi mẫu iPhone tương thích với bản cập nhật này đều có thể sử dụng, từ iPhone 14 Pro đến các dòng mới hơn.

Để kích hoạt, người dùng chỉ cần truy cập vào Settings (cài đặt) - Apps (ứng dụng) - Phone (điện thoại), sau đó tìm đến phần Screen Unknown Callers (sàng lọc người gọi không xác định).

Cách bật tính năng lọc cuộc gọi rác trên iPhone iOS 26. Ảnh: Business Insider

Tại đây, hệ thống sẽ cung cấp 3 tùy chọn bao gồm Never (không bao giờ), Ask Reason for Calling (hỏi lý do gọi) và Silence (im lặng).

Nếu bạn chọn Never (không bao giờ), các cuộc gọi từ số lạ vẫn đổ chuông như thường lệ. Trong khi đó, tùy chọn Silence (im lặng) sẽ tự động chuyển các số chưa lưu vào hộp thư thoại mà không hỏi lý do, phù hợp cho người muốn tránh hoàn toàn các cuộc gọi không mong muốn.

Tuy nhiên, tùy chọn Ask Reason for Calling (hỏi lý do gọi) lại được xem là giải pháp linh hoạt nhất. Khi được kích hoạt, bất kỳ ai gọi từ số lạ sẽ phải trả lời một vài câu hỏi về lý do liên hệ, và iPhone sẽ gửi bản ghi câu trả lời cho bạn.

Do đó, người dùng có thể dễ dàng nhận biết đâu là cuộc gọi quan trọng (ví dụ như từ phòng khám bác sĩ) và đâu là cuộc gọi rác, tránh bỏ lỡ thông tin cần thiết.

Người dùng có thể dễ dàng nhận biết các cuộc gọi rác và bỏ qua. Ảnh: Tomsguide

Theo trải nghiệm thực tế, tính năng này hoạt động ổn định ngay từ giai đoạn thử nghiệm beta, liên tục chặn các cuộc gọi spam mà vẫn đảm bảo không bỏ sót các liên hệ cần thiết. Người dùng hoàn toàn có thể thay đổi tùy chọn sàng lọc cuộc gọi bất cứ lúc nào, tùy theo nhu cầu cá nhân.

iOS 26 còn mang đến nhiều cải tiến khác như giao diện Liquid Glass mới, bộ nhạc chuông đa dạng và nhiều tính năng ẩn thú vị. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm các bài đánh giá chi tiết, hướng dẫn sử dụng và mẹo vặt trên iPhone tại Kỷ Nguyên Số.