iOS 26.1 hé lộ: Loạt nâng cấp khiến iFan không thể ngồi yên

Điều này cho thấy Apple không muốn chờ đợi lâu để bổ sung thêm tính năng cho người dùng iPhone 17 và các mẫu máy tương thích trước đó. Bản iOS 26.1 beta mang đến nhiều chức năng mới, và người dùng sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm chúng trên thiết bị của mình.

iOS 26.1 beta đầu tiên đã được Apple triển khai.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật trong iOS 26.1:

- Apple Intelligence: Bản cập nhật này bổ sung hỗ trợ ngôn ngữ mới cho tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc phồn thể và tiếng Việt.

- AirPods: Tính năng dịch trực tiếp hiện có hỗ trợ cho tiếng Nhật, Hàn, Ý và cả tiếng Trung (giản thể và phồn thể).

- Điện thoại: Bàn phím số được thiết kế theo phong cách “Liquid Glass”.

- Apple Music: Người dùng có thể trượt vào tiêu đề bài hát để chuyển đến bài hát tiếp theo hoặc trước đó.

- Ảnh: Cải tiến với thanh trượt mới cho video du lịch và thanh điều hướng với hiệu ứng mờ.

- Lịch: Các sự kiện từ các loại lịch khác nhau sẽ được hiển thị trên nền đầy màu sắc để dễ phân biệt hơn.

- Safari: Thanh tab được mở rộng, giảm không gian ở các cạnh.

- Bảo mật: Tính năng “Cập nhật bảo mật nhanh” giúp cải thiện bảo mật nền và có thể đảo ngược nếu gây ra sự cố.

Người dùng tham gia chương trình nhà phát triển cũng có thể tải về bản cập nhật beta này.

Những tính năng này không chỉ thú vị mà còn rất được mong đợi, như tính năng dịch trực tiếp của AirPods. Các cải tiến về bảo mật, hình ảnh và trải nghiệm người dùng cũng là những điểm đáng chú ý. Apple dự kiến sẽ phát hành thêm nhiều phiên bản cập nhật beta của iOS 26.1 trong thời gian tới, vì vậy các nhà phát triển nên thường xuyên kiểm tra nếu muốn trải nghiệm sớm các tính năng mới.

Được biết, các bản beta không chỉ nhằm mục đích giới thiệu tính năng mới mà còn giúp Apple thu thập phản hồi từ các nhà phát triển và người dùng tham gia thử nghiệm beta. Những phản hồi này có thể giúp sửa chữa các lỗi lớn trước khi phiên bản chính thức ra mắt, đồng thời giúp người dùng làm quen với những thay đổi trong giao diện và chức năng.

Vì vậy việc cập nhật thường xuyên là rất quan trọng, đặc biệt trong những tuần đầu tiên sau khi phát hành bản beta do Apple sẽ dần khắc phục vấn đề xuất hiện.