Nền tảng phát triển mã nguồn mở cho hệ thống nhúng tích hợp AI

Công ty bán dẫn Analog Devices (ADI) vừa ra mắt CodeFusion Studio 2.0, phiên bản nâng cấp của nền tảng phát triển mã nguồn mở dành cho hệ thống nhúng. Sản phẩm được thiết kế nhằm đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống nhúng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

CodeFusion Studio.

Theo đó, CodeFusion Studio 2.0 sẽ hỗ trợ quy trình AI hoàn chỉnh, cho phép các nhà phát triển sử dụng mô hình của riêng mình và triển khai linh hoạt trên các bộ xử lý và vi điều khiển của ADI - từ thiết bị biên công suất thấp đến các bộ xử lý tín hiệu số (DSP) hiệu suất cao. Nền tảng mới này được xây dựng dựa trên Visual Studio Code của Microsoft, tích hợp các công cụ kiểm tra tương thích mô hình, phân tích hiệu năng và khả năng tối ưu hóa.

Khung làm việc mới dạng mô-đun dựa trên Zephyr cho phép phân tích hiệu năng trong thời gian chạy các tác vụ AI/ML, cung cấp phân tích theo từng lớp mô hình, đồng thời tích hợp với các nền tảng không đồng nhất của ADI. Cách hợp nhất các chuỗi công cụ này giúp đơn giản hóa việc triển khai ML và nâng cao thông tin hiệu năng ở cấp hệ thống.

Công cụ System Planner trong CodeFusion Studio đã được nâng cấp để hỗ trợ các ứng dụng đa lõi và mở rộng phạm vi tương thích với nhiều thiết bị hơn, trong khi các công cụ cấu hình hợp nhất giúp giảm thiểu độ phức tạp trong hệ sinh thái phần cứng của ADI. Các nhà phát triển còn được hỗ trợ công cụ gỡ lỗi tích hợp, bao gồm Core Dump Analysis và GDB (Trình gỡ lỗi GNU).

Hiện, CodeFusion Studio 2.0 đã chính thức được phát hành và có thể được tải xuống.