Bão số 13 tăng cấp 13 - 14: Người dùng Google cập nhật thời tiết TP.HCM, Nha Trang

Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và các nền tảng tìm kiếm tại Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h sáng 5/11, tâm bão nằm ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc và 118,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450Km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang đạt cấp 13 - 14 (tăng cường độ so với cấp 13 lúc 7h sáng cùng ngày) tức 134 - 166Km/h, giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với vận tốc 20 - 25 km/h, hướng thẳng vào vùng biển miền Trung - Nam Trung Bộ.

Dự báo đến 7h ngày 6/11, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, tốc độ khoảng 25Km/h, tâm bão ở vị trí 12,9 độ Vĩ Bắc và 113,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 480Km về phía Đông - Đông Nam. Cường độ có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 14, giật cấp 17. Tới thời điểm đó, phạm vi ảnh hưởng được xác định là vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Bình Định.

Trên Google Trends, không bất ngờ khi cụm từ “bão cuồng phong Kalmaegi” vươn lên vị trí số 1 xu hướng tìm kiếm trong 24 giờ qua, vượt xa cả những chủ đề bóng đá vốn luôn thống trị bảng xếp hạng như “Liverpool đấu với Real Madrid” hay “PSG đấu với Bayern”. Cụm từ này ghi nhận hơn 100.000 lượt tìm kiếm chỉ sau 9 giờ, tăng hơn 1.000% so với cùng thời điểm hôm qua.

Phân tích dữ liệu theo khu vực, mức độ tìm kiếm cao nhất tập trung ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, dẫn đầu là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Ở nhóm truy vấn liên quan, các từ khóa như “tình hình cơn bão số 13 mới nhất”, “tin bão số 13 mới nhất”, “dự báo thời tiết TPHCM” và “thời tiết Nha Trang” đều đạt mức "Breakout" - nghĩa là tăng trưởng đột biến.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những đoạn video và hình ảnh vệ tinh về bão Kalmaegi được chia sẻ dày đặc, kèm theo các bình luận lo lắng về khả năng bão đổ bộ đúng thời điểm triều cường. Nhiều tài khoản Facebook, TikTok cũng đang liên tục chia sẻ các khuyến nghị về ứng phó trước gió mạnh, mưa lớn.