Trình duyệt AI "biết tuốt" ChatGPT Atlas mới ra mắt của OpenAI có gì hay?

Cuộc chiến trình duyệt AI đang bước vào hồi gay cấn khi OpenAI chính thức tham chiến với "chiến binh" ChatGPT Atlas. Đây không chỉ là một trình duyệt được trang bị AI "tận răng", mà là một thứ định hình lại hoàn toàn tư duy về cách chúng ta tương tác với Internet, biến mọi tab web thành một không gian làm việc thông minh.

Nhìn toàn cảnh hiện nay, thị trường trình duyệt đang nóng lên từng ngày với sự xuất hiện của Comet (Perplexity) hay Arc, cùng với việc Google tích cực tích hợp Gemini vào Chrome. Việc ra mắt, Atlas hứa hẹn sẽ thay đổi cách mọi người nghiên cứu, lập kế hoạch, mua sắm và hoàn thành công việc. Một trợ lý AI được nhúng vào mọi tab, mọi tác vụ và mọi quyết định. Từ việc tóm tắt trang, "nhớ" lại những gì bạn xem hôm qua, đến dọn dẹp tab hay soạn email ngay tại chỗ, Atlas thực sự biến web thành trợ lý cá nhân.

Dưới đây là 7 tính năng nổi bật khiến ChatGPT Atlas trở thành "kẻ thay đổi cuộc chơi" thực sự.

1. ChatGPT có mặt trong mọi tab

Mỗi tab mới trong Atlas đều có thể là một cuộc trò chuyện với ChatGPT. Bạn có thể gõ câu hỏi, dán link hoặc bắt đầu nghiên cứu. Trình duyệt sẽ có các tab tìm kiếm, hình ảnh, video và tin tức chuyên dụng được tích hợp sẵn AI để bạn tìm hiểu sâu hơn mà không cần chuyển qua lại.

ChatGPT hiện diện ở mọi tab của trình duyệt.

2. Trợ lý AI nhận biết bối cảnh

Với sự cho phép của bạn, Atlas có thể hiểu trang web đang lướt, các tab đang mở, thậm chí cả trạng thái đăng nhập. Điều này cho phép nó cung cấp các phản hồi phù hợp và mang tính cá nhân hóa cao hơn khi bạn nghiên cứu, mua sắm hay viết lách.

3. Hỗ trợ viết lách ngay tức thì

Tính năng này cho phép ChatGPT Atlas giúp bạn viết lại hoặc trau chuốt văn bản ở bất cứ đâu trên web, ngay trong trường văn bản bạn đang gõ. Bạn sẽ không bao giờ cần phải sao chép và dán qua lại giữa các ứng dụng nữa, dù là trả lời email, chỉnh sửa Google Docs hay điền đơn xin việc.

4. Tích hợp "ký ức"

Khi được bật, bộ nhớ cho phép Atlas ghi nhớ các trang bạn đã truy cập, các tác vụ dang dở hoặc ý tưởng bạn đã khám phá, hoạt động như một trợ lý thực thụ. Bạn không cần mở hàng tá tab nữa, Atlas sẽ tự động gợi lại chúng khi có liên quan. Bạn toàn quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa "ký ức" này bất cứ lúc nào.

5. Ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên

Quên bookmark và các trình quản lý tab phức tạp đi. Bạn chỉ cần nói (hoặc gõ) những câu như "Mở lại trang du lịch hôm qua" hay "Đóng các tab công thức nấu ăn lại", Atlas sẽ tự động thực hiện. Điều này hứa hẹn giúp bạn làm việc năng suất hơn mà không bị gián đoạn.

Atlas hứa hẹn sẽ định nghĩa lại tư duy lướt web của chúng ta.

6. Chế độ "Agent"

Đây là tính năng vượt trội nhất (hiện đang áp dụng riêng cho người dùng trả phí). Chế độ Agent không chỉ trò chuyện, nó có thể tự động nghiên cứu, lập kế hoạch, đặt chỗ, tóm tắt tài liệu, thậm chí xử lý các quy trình công việc phức tạp trên nhiều tab khác nhau.

7. Người dùng toàn quyền kiểm soát

Giống như ChatGPT, Atlas cung cấp chế độ ẩn danh đầy đủ, kiểm soát bộ nhớ và cài đặt minh bạch. OpenAI khẳng định nội dung duyệt web của bạn không được sử dụng để huấn luyện AI và bạn luôn có thể tắt bộ nhớ để giữ toàn quyền kiểm soát dữ liệu.

Lời kết

Có thể nói, giới công nghệ chưa từng thấy một trình duyệt nào như thế này trước đây. Bằng cách nhúng sâu AI vào mọi ngóc ngách, Atlas biến Internet từ một nơi tiêu thụ thông tin thành một không gian làm việc cộng tác.

Để tải xuống trên máy Mac, người dùng có thể truy cập địa chỉ chatgpt.com/atlas. Phiên bản cho Windows, iOS và Android sẽ sớm được ra mắt.