Người dùng Việt Nam đã có thể tải miễn phí ứng dụng Sora của OpenAI

OpenAI vừa chính thức giới thiệu ứng dụng Sora tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại châu Á có cơ hội trải nghiệm nền tảng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, đồng thời với Thái Lan và Đài Loan.

Kể từ khi ra mắt tại Mỹ và Canada vào đầu tháng 9, ứng dụng Sora đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc một triệu lượt tải xuống chỉ trong chưa đầy 5 ngày. Hàng loạt nhà sáng tạo đã sử dụng Sora tạo ra nhiều video độc đáo và sáng tạo.

Ứng dụng Sora của OpenAI.

Ứng dụng Sora hiện đã có mặt tại Việt Nam trên nền tảng iOS, miễn phí để tải về mà không cần mã mời.

Ứng dụng Sora mang đến cho người dùng khả năng:

- Tạo video cơ bản.

- Tái tạo (remix) các video có sẵn tác phẩm của người khác và chia sẻ góc nhìn mới.

- Khám phá video mới thông qua nguồn nội dung (feed) được cá nhân hoá.

- Hóa thân vào các bối cảnh thông qua tính năng Cameos.

Cùng với sự kiện ra mắt ứng dụng Sora, OpenAI đồng thời giới thiệu tính năng Character Cameos. Tính năng này cho phép người dùng tạo các cameo từ nhân vật thực tế hoặc tưởng tượng, như thú cưng, nét vẽ nguệch ngoạc, đồ vật, hoặc một nhân vật nguyên bản trong Sora.

Trong giai đoạn thử nghiệm sớm, Cameos đã trở thành một trong những tính năng được yêu thích, biến Sora không chỉ là một công cụ sáng tạo mà còn là cách thú vị để kết nối và tương tác với bạn bè.

Cách tạo một nhân vật:

- Tải lên một video về nhân vật người dùng muốn tạo như thú cưng), kể cả những video được tải xuống từ Sora.

- Sau đó, mỗi nhân vật sẽ có quyền riêng biệt, tách biệt hoàn toàn khỏi hình ảnh nhận diện của người dùng: Có thể được giữ kín hoặc chia sẻ với người theo dõi, hoặc mở cho tất cả người dùng khác trên Sora.

- Đặt tên hiển thị cho nhân vật và gắn thẻ khi người dùng muốn nhân vật xuất hiện trong video.

Để khởi động tính năng này đúng vào mùa lễ hội Halloween, Sora ra mắt bộ nhân vật Halloween bao gồm 5 cameo kinh điển: Dracula (@dracula), Frankenstein (@frankenstein), Ghost (@ghost), Witch (@witch) và Jack-O-Lantern (@jack)