NÓNG: Hơn 6.000 máy bay Airbus nguy cơ rơi tự do khi gặp bão Mặt trời, Việt Nam họp "khẩn"

Vào lúc 23h ngày 28/11/2025 (16h giờ quốc tế - UTC), nhà sản xuất tàu bay Airbus đã gửi điện cảnh báo khẩn (AOT). Đồng thời, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) đã ban hành chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E, yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng tàu bay do Airbus sản xuất, bao gồm A319, A320, A321. EASA yêu cầu phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 23h59 UTC ngày 29/11/2025 (6h59 ngày 30/11/2025 giờ Việt Nam).

Triệu hồi "khẩn" hơn 6.000 máy bay khi khoảng 3.000 chiếc đang trên bầu trời

Theo bài đăng trên New York Post, hãng sản xuất máy báy Airbus vừa thông báo triệu hồi hơn 6.000 máy bay của mình để cập nhật phần mềm khẩn cấp, sau khi một chiếc đột ngột mất độ cao giữa chừng. Quyết định có thể khiến mùa du lịch cuối năm trên toàn cầu rơi vào hỗn loạn.

Gã khổng lồ hàng không vũ trụ cho biết, các máy bay A320 của họ sẽ không cất cánh trên đường băng sau khi phát hiện ra một lỗ hổng phần mềm có thể khiến phi công không thể điều khiển trong điều kiện có bão mặt trời. Đồng thời, họ kêu gọi tất cả các hãng hàng không trên toàn thế giới đang sử dụng máy bay phản lực này ngay lập tức cập nhật hệ thống để bảo vệ chống lại nhiễu bức xạ.

Khoảng 3.000 chiếc A320 đang bay khi lệnh ngừng bay được công bố. (Ảnh: NurPhoto/Getty Images)

“Phân tích một sự cố gần đây liên quan đến dòng máy bay A320 đã cho thấy, bức xạ mặt trời cường độ cao có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với chức năng điều khiển chuyến bay”, công ty cho biết trong thông báo "khẩn".

Airbus xác định một số lượng đáng kể máy bay dòng A320 hiện đang hoạt động có thể bị ảnh hưởng. Airbus thừa nhận sự việc sẽ gây gián đoạn hoạt động cho hành khách và khách hàng.

Sự cố nguy hiểm này được công bố rộng rãi sau khi Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ điều tra chuyến bay JetBlue từ Cancun, Mexico đến Newark, New Jersey vào ngày 30/10, đột ngột giảm độ cao khiến 15 hành khách bị thương và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Florida.

Khi đó, bức xạ mặt trời mạnh đã làm hỏng máy tính điều khiển bay của máy bay, khiến máy bay mất dữ liệu định vị và rơi từ độ cao 35.000 feet (hơn 10,6Km) xuống 10.000 feet (hơn 3Km).

Các hãng hàng không trên khắp Hoa Kỳ, Nam Mỹ, châu Âu và Ấn Độ cảnh báo rằng, việc sửa chữa khẩn cấp có thể gây ra tình trạng chậm trễ và hủy chuyến trên diện rộng.

American Airlines - nhà khai thác A320 lớn nhất thế giới cho biết, khoảng 340 trong số 480 máy bay của hãng sẽ cần được cập nhật. Mỗi máy bay mất khoảng hai giờ để sửa chữa và dự kiến ​​việc sửa chữa sẽ hoàn tất trong tuần này.

Khoảng 3.000 máy bay A320 đang bay khi lệnh ngừng bay được công bố. (Ảnh: Reuters).

Lufthansa, IndiGo và easyJet cho biết họ sẽ tạm thời ngừng hoạt động máy bay để thực hiện sửa chữa. Trong khi hãng hàng không Lufthansa, Colombia Avianca cảnh báo, việc thu hồi sẽ ảnh hưởng đến hơn 70% đội bay của hãng, khiến hãng phải ngừng bán vé cho các chuyến bay đến hết ngày 8/12.

Lần thu hồi này của Airbus đánh dấu đợt thu hồi lớn nhất từ ​​trước đến nay trong lịch sử 55 năm hoạt động của công ty.

“Airbus đã chủ động làm việc với các cơ quan hàng không để yêu cầu các nhà khai thác thực hiện hành động phòng ngừa ngay lập tức thông qua Hệ thống Truyền cảnh báo cho Nhà khai thác (AOT), nhằm triển khai các biện pháp bảo vệ phần mềm và/hoặc phần cứng có sẵn, đồng thời đảm bảo đội bay an toàn”, công ty cho biết.

“Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra và sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà khai thác, đồng thời đặt an toàn là ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất của chúng tôi”, công ty viết thêm trong thông báo.

Cục Hàng không Việt Nam họp khẩn xuyên đêm

Ngay sau khi nhận được thông báo, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam.

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5h30 sáng 29/11, có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Do vậy, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.

Để đảm bảo an toàn, hoạt động vận tải hàng không được thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam:

- Chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E.

- Trên cơ sở tiến độ thực hiện EAD, rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách.

- Thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy.

- Phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện EAD.

Đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Cục trưởng yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch bay, phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh, trật tự tại các cảng hàng không; hỗ trợ và phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Đối với các Cảng vụ hàng không, Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu: Các cảng vụ phối hợp các cảng hàng không trong việc điều phối hoạt động khai thác; thực hiện ứng trực, kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không; xử lý theo đúng thẩm quyền các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, không để phát sinh các sự việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.