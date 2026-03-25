"Soi" công nghệ kĩ thuật máy bay không người lái Arash-2 của Iran xuyên thủng hệ thống phòng không Israel

Máy bay không người lái Arash-2 – “bản nâng cấp” của Shahed-136

Iran gần đây tuyên bố đã sử dụng loại máy bay không người lái Arash-2 mới để tấn công sân bay Ben Gurion của Israel, họ giới thiệu loại UAV này như một vũ khí tầm xa chính xác có khả năng xâm nhập không phận được bảo vệ kiên cố. Thông báo này đánh dấu một nỗ lực rõ ràng của Chính Phủ Tehran nhằm phô diễn khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu có giá trị cao của đối phương.

Theo phát ngôn viên quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akrami Naeini, máy bay không người lái Arash-2 đã tấn công thành công sân bay và được thiết kế để né tránh các hệ thống phát hiện tiên tiến. Máy bay không người lái này được đánh giá là một UAV tấn công một chiều được nâng cấp, nằm trong kho vũ khí bay lượn đang mở rộng của Iran. Nó được chế tạo cho các nhiệm vụ tầm xa, chính xác.

Cuộc tấn công mới của Iran chủ yếu liên quan đến máy bay không người lái Arash - 2, một phiên bản tiên tiến và có sức tàn phá mạnh hơn của máy bay không người lái Kian và Arash-1. Ảnh: @ArmyRecognition.

Theo Chuẩn tướng Mohammad Akrami Naeini, máy bay không người lái Arash-2 kết hợp tiết diện phản xạ radar rất nhỏ với khả năng hoạt động bền bỉ cao, cho phép nó né tránh các hệ thống phát hiện và tấn công các mục tiêu ở xa. Ông cũng nhấn mạnh khả năng duy trì tốc độ sản xuất nhanh chóng của Iran, cho thấy hệ thống này được thiết kế để triển khai trên quy mô lớn, củng cố học thuyết tập trung vào các cuộc tấn công dồn dập và áp lực tác chiến liên tục.

Máy bay không người lái Arash-2 được Iran công bố rộng rãi vào năm 2022, các quan chức giới thiệu nó như một loại vũ khí bay lượn tầm xa thế hệ mới có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược ở độ sâu đáng kể. Những tuyên bố ban đầu từ các nguồn tin của Iran cho thấy, trọng tâm là tầm bắn xa và khả năng tấn công chính xác, định vị hệ thống này như một bước phát triển từ các máy bay không người lái tấn công một chiều hiện có trong kho vũ khí không người lái đang mở rộng của Iran.

Về mặt kỹ thuật, máy bay không người lái Arash-2 đại diện cho một bước tiến vượt bậc so với các loại vũ khí bay lượn trước đây của Iran, đặc biệt là Shahed-136 được sử dụng rộng rãi. Mặc dù cả hai hệ thống đều có cấu hình cánh tam giác tương tự và được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tấn công một chiều, nhưng Arash-2 được đánh giá là ưu tiên tầm bắn xa hơn và khả năng xuyên phá được cải thiện.

Ước tính cho thấy, Arash-2 có thể đạt tầm bắn hơn 1.500–2.000 km, so với Shahed-136 thường được đánh giá ở mức 1.000–1.500 km tùy thuộc vào tải trọng và cấu hình bay. Sự gia tăng thông số kỹ thuật này mở rộng phạm vi tấn công và cho phép máy bay không người lái Arash-2 nhắm mục tiêu sâu hơn.

Một trong những điểm khác biệt chính nằm ở khả năng giảm thiểu tín hiệu radar. Trong khi Shahed-136 đã là một mục tiêu tương đối nhỏ và di chuyển chậm, Arash-2 được cho là đã được tối ưu hóa hơn nữa thông qua việc định hình khung máy bay và lựa chọn vật liệu để giảm thiểu khả năng bị radar phát hiện. Điều này không làm cho nó tàng hình theo nghĩa thông thường, nhưng nó làm giảm tầm phát hiện của radar và rút ngắn thời gian phản ứng của các hệ thống phòng không của đối phương.

Khả năng hoạt động bền bỉ và cấu hình bay cũng dường như được cải thiện. Arash-2 có thể được trang bị động cơ piston với hiệu suất nhiên liệu được tối ưu hóa, cho phép thời gian bay kéo dài và định tuyến linh hoạt. Điều này cho phép máy bay không người lái tiếp cận mục tiêu một cách gián tiếp, có khả năng khai thác các khoảng trống trong vùng phủ sóng radar.

Ngược lại, UAV Shahed-136 đã chứng minh khả năng tầm xa hiệu quả nhưng thường được sử dụng trong các cấu hình tấn công trực diện hơn, hoặc các đợt tấn công ồ ạt, dựa nhiều hơn vào số lượng, hơn là hiệu suất xuyên phá riêng lẻ, độc lập.

Kiến trúc dẫn đường là một lĩnh vực cải tiến dần dần khác. Cả hai hệ thống UAV kể trên được cho là dựa trên hệ thống dẫn đường quán tính được hỗ trợ bởi hệ thống dẫn đường vệ tinh như GPS.

Tuy nhiên, máy bay không người lái Arash-2 có thể tích hợp khả năng phục hồi dẫn đường được nâng cao, bao gồm khả năng chống nhiễu tốt hơn hoặc độ chính xác được cải thiện trong giai đoạn cuối, mặc dù điều này vẫn chưa được xác nhận. Việc thiếu tính năng điều khiển thời gian thực cho thấy cả hai hệ thống chủ yếu phù hợp với các mục tiêu cố định hoặc được chỉ định trước, củng cố vai trò của chúng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng, hơn là các cuộc giao tranh trên chiến trường năng động, linh hoạt, phức tạp.

Khả năng mang đầu đạn được đánh giá là tương đương nhau, có thể nằm trong khoảng 30–50 kg, nhưng tác động thực tiễn của máy bay không người lái Arash-2 ít phụ thuộc vào kích thước tải trọng mà chủ yếu đến từ độ tin cậy khi phóng và khả năng xuyên phá. Sự kết hợp giữa tầm bắn, thời gian hoạt động và khả năng giảm bị radar phát hiện làm tăng khả năng tiếp cận các mục tiêu có giá trị cao, đặc biệt khi được triển khai theo loạt bắn phối hợp.

Iran tuyên bố đã sử dụng loại vũ khí bay lượn Arash - 2 mới của mình để tấn công sân bay Ben Gurion của Israel. Ảnh: @ArmyRecognition.

Việc chú trọng vào sản xuất nhanh chóng là yếu tố then chốt tạo nên giá trị quân sự của hệ thống máy bay không người lái Arash-2 này. Iran đã chứng minh khả năng sản xuất vũ khí không người lái với số lượng lớn, và Arash-2 dường như được thiết kế để duy trì hoặc mở rộng năng lực này.

So với Shahed-136, loại UAV đã được sử dụng rộng rãi với số lượng lớn, máy bay không người lái Arash-2 có thể đại diện cho một bước chuyển hướng sang các hệ thống kết hợp triển khai hàng loạt, với hiệu quả riêng lẻ được cải thiện. Sự phát triển này tăng cường khả năng của Iran trong việc thực hiện cả các cuộc tấn công ồ ạt và các cuộc tấn công tầm xa có chọn lọc hơn.

Đối với lực lượng Mỹ, lực lượng Israel và các quân đội trong khu vực, sự xuất hiện của máy bay không người lái Arash-2 tạo ra một môi trường đe dọa phức tạp hơn. Tầm bắn mở rộng của nó làm tăng phạm vi phóng tiềm năng, cho phép các cuộc tấn công xuất phát từ sâu bên trong lãnh thổ Iran hoặc từ các vị trí ủy nhiệm phân tán. Điều này làm phức tạp các lựa chọn cảnh báo sớm và tấn công phủ đầu, vì các bệ phóng trở nên khó xác định và khó vô hiệu hóa hơn.

Khả năng giảm tiết diện phản xạ radar và khả năng bay ở độ cao thấp đặt ra thách thức cho các kiến ​​trúc phòng không hiện có, đặc biệt là những kiến ​​trúc được tối ưu hóa cho các mối đe dọa có tốc độ cao hơn hoặc có tín hiệu radar lớn hơn. Ngay cả các hệ thống phân lớp tiên tiến cũng phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi cần phải phát hiện, theo dõi và đánh chặn nhiều mục tiêu nhỏ, chậm và có tín hiệu tiết diện radar thấp tiếp cận, đồng thời từ các hướng khác nhau.

Tình huống này có thể buộc các bên phòng thủ phải sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt tiền để chống lại các máy bay không người lái có chi phí tương đối thấp như máy bay không người lái Arash-2, tạo ra sự mất cân bằng về chi phí, từ đó có lợi cho bên tấn công theo thời gian dài.

Các lực lượng hải quân hoạt động ở Vịnh Ba Tư và vùng biển xung quanh cũng có thể phải đối mặt với rủi ro gia tăng. Tầm bắn và tính linh hoạt của máy bay không người lái Arash-2 có thể cho phép nhắm mục tiêu vào các cảng, căn cứ tiền phương và cơ sở hạ tầng hàng hải, bao gồm cả các điểm hậu cần quan trọng đối với việc triển khai lực lượng của Mỹ.

Việc sử dụng tiềm tàng của nó trong các cuộc tấn công phối hợp cùng với tên lửa hành trình, hoặc các hệ thống không người lái khác sẽ làm phức tạp thêm các phản ứng phòng thủ, bằng cách làm quá tải các cảm biến và tên lửa đánh chặn trên nhiều loại mối đe dọa khác nhau.