Starlink giúp tốc độ Wi-Fi trên máy bay nhanh như mạng tại nhà

Giờ đây, Starlink đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên cho các hãng hàng không trên thế giới trong việc triển khai internet tốc độ cao ngay trên các chuyến bay, cho phép người dùng nhận trải nghiệm lướt web với tốc độ nhanh không kém mạng Wi-Fi tại nhà.

Với Starlink, Wi-Fi trên máy bay sẽ không còn "chỉ cho có"

Các nhà phân tích đánh giá hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) của Starlink hiện đang mang lại bước tiến lớn về hiệu năng. Với hơn 9.000 vệ tinh, dịch vụ này có thể đạt tốc độ tải xuống tới 350 Mbps, trong khi độ trễ duy trì dưới 99 mili giây (ms). Nhờ đó, hành khách không chỉ lướt web mà còn có thể gọi video hoặc sử dụng các ứng dụng thời gian thực - những tác vụ vốn khó thực hiện với vệ tinh địa tĩnh (GEO).

Nhiều hãng hàng không hướng đến Starlink

Giới chuyên môn cho rằng sự xuất hiện của Starlink giúp trải nghiệm Internet trên máy bay thay đổi một cách rõ rệt. Trước đây, Wi-Fi trên máy bay thường chỉ đủ cho nhu cầu cơ bản như nhắn tin hoặc kiểm tra email. Với Starlink, chất lượng kết nối tiệm cận mạng băng thông rộng tại nhà, từ đó mở ra khả năng làm việc và giải trí liền mạch trong suốt chuyến bay.

Nhiều hãng hàng không đã bắt đầu chuyển sang nền tảng này. United Airlines đang triển khai lắp đặt hệ thống Starlink trên toàn bộ đội bay, với kế hoạch nâng cấp khoảng 40 máy bay mỗi tháng. Trước đó, tốc độ Wi-Fi truyền thống chỉ quanh mức 10 Mbps, trong khi giải pháp 5G của Gogo cũng chỉ đạt khoảng 80 Mbps, những con số thấp hơn đáng kể so với Starlink.

Không chỉ United Airlines, các hãng hàng không lớn như Qatar Airways, Emirates, British Airways và Virgin Atlantic cũng đã hợp tác hoặc thử nghiệm dịch vụ này. Trong khi đó, các nhà mạng như T-Mobile và AT&T tham gia bằng cách tài trợ Wi-Fi miễn phí cho khách hàng thân thiết của các hãng bay.

Sự xuất hiện của Starlink đang định hình lại tiêu chuẩn kết nối trên không, đưa Wi-Fi trên máy bay từ dịch vụ phụ trợ trở thành một phần trải nghiệm quan trọng đối với hành khách.