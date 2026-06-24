Nguồn năng lượng khổng lồ sắp đổ bộ các hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam

Một đợt El Niño đang phát triển được dự báo sẽ mạnh dần trong năm 2026 và có khả năng làm thay đổi lượng bức xạ mặt trời tại nhiều khu vực trên thế giới, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện mặt trời. Theo phân tích mới từ Solcast, hiện tượng khí hậu này có thể mang lại lợi thế cho một số thị trường năng lượng mặt trời, trong khi khiến nhiều khu vực khác ghi nhận điều kiện kém thuận lợi hơn.

Dữ liệu theo dõi hiện tượng El Niño được ghi nhận bởi Solcast, ảnh chụp vào ngày 19/6/2026.

Các chuyên gia cho biết El Niño thường làm thay đổi mô hình mây, lượng mưa và độ che phủ của khí quyển trên phạm vi toàn cầu. Những thay đổi này có thể khiến lượng bức xạ mặt trời tăng lên tại một số nơi và giảm xuống ở những khu vực khác.

Theo dự báo cho giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026, các tín hiệu tích cực nhất xuất hiện tại khu vực Australasia, gồm Úc và các vùng lân cận, cùng với một phần Nam Á. Tại Úc, Việt Nam hay Indonesia, lượng bức xạ mặt trời có thể cao hơn mức trung bình nhiều năm do tình trạng mây giảm dần khi El Niño phát triển. Một số khu vực thậm chí được dự báo có thể ghi nhận mức tăng gần 20% vào cuối mùa.

Mây giảm, pin mặt trời sẽ hấp thụ ánh nắng nhiều hơn và tăng nguồn năng lượng tạo ra.

Tại Nam Á, điều kiện thời tiết được dự báo thay đổi rõ rệt theo thời gian. Tháng 6 có thể vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa với bầu trời nhiều mây, nhưng đến tháng 7 và tháng 8, tình hình được kỳ vọng sẽ cải thiện. Nhiều khu vực ở Ấn Độ và Pakistan có thể đón nhận lượng bức xạ mặt trời cao hơn mức trung bình, hỗ trợ hoạt động của các hệ thống điện mặt trời.

Một số khu vực tại châu Phi, đặc biệt là vùng Sahel và Tây Phi, cũng được dự báo hưởng lợi từ xu hướng này khi mây và lượng mưa suy giảm, tạo điều kiện cho lượng ánh sáng mặt trời đến bề mặt tăng lên. Trung Mỹ cũng có thể chuyển từ điều kiện dưới trung bình trong tháng 6 sang tích cực hơn vào cuối mùa hè.

Dữ liệu ghi nhận tại Úc.

Ngược lại, Solcast nhận định một số khu vực tại Nam Mỹ và Đông Á có thể chứng kiến nguồn tài nguyên điện mặt trời suy giảm do những thay đổi về hoàn lưu khí quyển liên quan đến El Niño.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) hiện đánh giá khả năng xuất hiện El Niño trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8/2026 lên tới khoảng 80%, đồng thời cho rằng hiện tượng này nhiều khả năng sẽ kéo dài đến cuối năm. WMO cảnh báo El Niño có thể làm thay đổi đáng kể mô hình nhiệt độ và lượng mưa trên toàn cầu trong những tháng tới.