Mới hết quý III/2023, FPT đã báo lãi "khủng" hơn 6.700 tỷ đồng

FPT vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, FPT ghi nhận doanh thu 37.927 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.768 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,4% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.742 tỷ đồng, tăng trưởng 20,3%. EPS (Earning Per Share) đạt 3.744 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,6% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn này, tương đương 22.517 tỷ đồng và 3.128 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 25,7% và 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ CNTT tại nước ngoài đạt 17.626 tỷ đồng, tăng 30,9%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.878 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 đạt 7.710 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

FPT cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 20.700 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% do với cùng kỳ. Trong đó, có 20 dự án với quy mô trên 5 triệu USD, cho thấy sự chuyển dịch trọng tâm rõ ràng hơn sang các đơn hàng lớn.

Dịch vụ CNTT trong nước vẫn còn nhiều thách thức do nhu cầu sụt giảm từ khối khách hàng doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu 4.891 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% và LNTT đạt 250 tỷ đồng, giảm 34,1%. Công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với khối Chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo tăng trưởng.

Cũng theo báo cáo, hệ sinh thái công nghệ Made-by-FPT đã mang lại 993 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn của tập đoàn trong dài hạn.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận tăng trưởng hai con số, doanh thu đạt 11.278 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% và LNTT đạt 2.217 tỷ đồng, tăng 15%. Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.435 tỷ đồng.

