"Ông lớn" công nghệ Việt duy nhất lọt top 25 châu Á về chỉ số này

Theo Great Place to Work (GPTW), VNG là công ty công nghệ Việt Nam duy nhất góp mặt trong top 25 doanh nghiệp lớn có nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023. VNG hiện có gần 4.000 nhân viên với gần 20 quốc tịch khác nhau, làm việc tại các văn phòng thuộc 10 thành phố trên khắp thế giới.

Bảng xếp hạng này quy tụ 200 doanh nghiệp đến từ các quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam,... Trong đó có 100 doanh nghiệp trong nhóm vừa và nhỏ, 70 doanh nghiệp trong nhóm lớn (trên 500 nhân sự) và 30 doanh nghiệp đa quốc gia.

Một góc bên trong trụ sở VNG Campus tại TP.HCM.

Để được xếp hạng, nhân viên của doanh nghiệp phải hoàn thành bảng khảo sát do chính GPTW nghiên cứu và phát triển, nhằm xác định mức độ hài lòng của họ với môi trường làm việc, quản lý và văn hóa tổ chức. Kết quả khảo sát sẽ do chính GPTW thu thập, phân tích và so sánh với mức trung bình thị trường, sau đó tiến hành xếp hạng.

Theo khảo sát của GPTW vào năm 2022, 96% nhân viên VNG cho biết, họ được đối xử công bằng không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Hiện tại, công ty có tới 40% nhân viên thuộc thế hệ Gen Z, và tỉ lệ nhân viên nữ chiếm gần 39%. Bên cạnh đó, 94% nhân viên cảm thấy tự hào khi kể cho người xung quanh biết về công ty mình đang làm việc. Hiện nay, hơn 10% nhân sự tại VNG làm việc trên 10 năm, trong đó có những thành viên gắn bó trên 15 năm.

Ngoài ra, 96% nhân viên cảm thấy họ có thể xin nghỉ phép hoặc đăng ký làm việc tại nhà dễ dàng. Sau đại dịch COVID-19, công ty vẫn tiếp tục đa dạng hình thức làm việc, cho phép nhân viên có thể đăng ký làm việc từ xa với tỉ lệ phân bổ hợp lý. Điều này giúp cải thiện tinh thần làm việc của nhân viên trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.

Theo tổ chức nghiên cứu xã hội Gallup (Mỹ), các nhân viên có mức độ tận tâm và cam kết cao thường có xu hướng hiệu suất làm việc tốt hơn. Báo cáo tình hình nhân sự toàn cầu năm 2023 do tổ chức này công bố cho thấy, nhân sự tận tâm với công việc có tỉ lệ stress thấp hơn 3,8 lần so với những nhân sự không gắn bó, không phụ thuộc vào hình thức làm việc (từ xa, tại chỗ hay hỗn hợp). Báo cáo cũng chỉ ra 41% nhân sự cho rằng, văn hóa làm việc là yếu tố cốt lõi tạo nên sự gắn kết, hơn cả phúc lợi và lương bổng (28%).

