Nhiều "ông lớn" công nghệ lọt top nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023

Great Place To Work là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc. Họ chuyên đánh giá những nơi làm việc tốt nhất tại hơn 60 quốc gia, trong đó có danh sách World's Best được công bố hàng năm trên tạp chí Fortune. Mới đây, Great Place To Work đã công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023.

Great Place To Work chọn ra danh sách nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023 bằng cách phân tích các chương trình tại nơi làm việc của các công ty, đồng thời khảo sát 2,1 triệu nhân viên trên nhiều quốc gia ở châu Á và Trung Đông. Xếp hạng được chia làm ba nhóm quy mô: Vừa và nhỏ (10 - 499 nhân viên), lớn (500+ nhân viên), và đa quốc gia.

Schneider lọt top 12 nơi làm việc tốt nhất châu Á ở nhóm công ty đa quốc gia.

Theo danh sách 30 công ty đa quốc gia, nhiều cái tên được lựa chọn là những "ông lớn" trong ngành công nghệ hoặc dịch vụ logistics, y tế ứng dụng công nghệ hiện đại. Nổi bật phải kể đến là DHL Express, Cisco, Maersk, Teleperformance, Ericssion, Teleperformance, Schneider Electric,... Trong đó, đây là lần thứ 3 liên tiếp Schneider Electric được vinh danh và xếp hạng trong top 12.

"Chúng tôi cố gắng tạo ra một không gian làm việc hòa đồng bằng cách đặt trọng tâm phát triển vào nhân viên. Từ đó, nhân viên cũng sẽ đặt khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á đã minh chứng định hướng của chúng tôi là chính xác", bà Monica Chia - Phó Chủ tịch Schneider Electric khu vực Đông Á cho biết.

"Khi nhân viên cảm nhận được sự quan tâm, họ sẽ hồi đáp lại với sự nhiệt tình, năng nổ, sự sáng tạo cùng năng suất cao hơn. Nơi làm việc tốt nhất ở châu Á thể hiện giá trị của việc đầu tư vào nhân viên và tạo ra một môi trường công bằng, nơi mọi người đều có thể thành công", Michael C. Bush - CEO của Great Place To Work chia sẻ thêm.

Còn theo Great Place To Work, việc tạo ra những trải nghiệm tích cực tại nơi làm việc giúp xây dựng lòng tin của nhân viên để họ gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp, song cũng giúp giữ chân nguồn nhân lực và nhân tài cho tổ chức. Cụ thể, những nơi có môi trường làm việc tốt có tới 90% nhân viên muốn tiếp tục làm việc lâu dài ở công ty. Trong khi đó, với các công ty có môi trường làm việc thông thường, chỉ số này chỉ là 58%.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]