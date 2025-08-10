Nghiên cứu chứng minh người sống gần biển có tuổi thọ cao hơn

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc sống gần biển có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể, bao gồm việc kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ hơn 66.000 khu điều tra dân số trên toàn nước Mỹ, tập trung vào mối quan hệ giữa tuổi thọ trung bình và vị trí địa lý gần các nguồn nước khác nhau.

Người sống gần biển có nhiều điều kiện để cải thiện sức khỏe.

Theo nghiên cứu, những người sống trong vòng 48 km từ đại dương hoặc Vịnh Mexico có tuổi thọ cao hơn trung bình 1 năm so với mức 79 tuổi. Ngược lại, cư dân ở các khu vực đô thị gần sông hoặc hồ lớn có xu hướng sống ngắn hơn, với tuổi thọ khoảng 78 tuổi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người dân nông thôn sống gần nước có thể hưởng lợi từ tuổi thọ cao hơn, mặc dù mức độ này khiêm tốn.

Nhà nghiên cứu chính Jianyong “Jamie” Wu cho biết, các yếu tố như khí hậu ôn hòa, chất lượng không khí tốt, nhiều cơ hội giải trí, giao thông thuận tiện và thu nhập cao có thể là lý do chính giúp cư dân ven biển sống lâu hơn. Ngược lại, ô nhiễm, nghèo đói, thiếu cơ hội hoạt động thể chất và nguy cơ lũ lụt gia tăng có thể là nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ thấp hơn ở những người sống gần các vùng sông hoặc hồ lớn.

Nghiên cứu cũng phát hiện rằng các khu vực ven biển có ít ngày nóng hơn và nhiệt độ tối đa thấp hơn so với các khu vực nội địa. Các nghiên cứu trước đây cho thấy việc sống gần nước có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe, bao gồm mức độ hoạt động thể chất cao hơn và tỷ lệ béo phì thấp hơn.

Trong khi sinh sống ở các vùng sông hoặc hồ lớn lại dễ bị lũ lụt.

Wu nhấn mạnh rằng đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét một cách toàn diện mối quan hệ giữa các loại “không gian xanh” và tuổi thọ tại Mỹ. Một nhà nghiên cứu tham gia vào nghiên cứu là Yanni Cao bày tỏ sự quan tâm đến việc dữ liệu này có thể giúp hiểu rõ hơn về xu hướng tuổi thọ trung bình ở Mỹ so với các quốc gia phát triển khác, đặc biệt trong bối cảnh tuổi thọ ở Mỹ đã giảm mạnh trong những năm qua.

Cao cho biết: “Nhiều yếu tố xã hội và môi trường phức tạp có thể góp phần vào sự bất bình đẳng về sức khỏe mà chúng ta đang thấy”.