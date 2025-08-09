Apple "cầu hòa" với tổng thống Trump bằng kỷ niệm chương làm từ vàng 24K

Trong một màn trình diễn khéo léo giữa kinh doanh và chính trị, Apple vừa có một động thái gây chú ý khi trao tặng tổng thống Mỹ Donald Trump một món quà có một không hai. Đây không chỉ là một cử chỉ ngoại giao, mà còn được xem là một "món quà giảng hòa" trị giá 100 tỷ USD, củng cố thêm danh tiếng "bậc thầy đối ngoại" của CEO Tim Cook tại Washington (Mỹ).

Tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng, CEO Tim Cook đã khiến nhiều người bất ngờ khi ra mắt một bức kỷ niệm chương được chế tác đặc biệt cho tổng thống Trump. Món quà này được công bố cùng lúc với cam kết của Apple về việc đầu tư thêm 100 tỷ USD vào ngành sản xuất của Mỹ.

CEO Tim Cook của Apple vừa có nước đi khôn khéo với tổng thống Trump.

Vượt xa một món quà thông thường, bức kỷ niệm chương này được thiết kế tỉ mỉ để chạm đến những giá trị mà ông Trump luôn đề cao:

- Vật liệu cao cấp: Tác phẩm là sự kết hợp giữa một đĩa kính Gorilla Glass và một chiếc đế làm từ vàng 24-karat nguyên chất.

- Dấu ấn cá nhân: Tên đầy đủ của ông Donald Trump được in đậm ở vị trí trang trọng, bên cạnh chữ ký của chính Tim Cook.

- Tinh thần "Made in USA": Dòng chữ "Made in USA" được khắc rõ ràng. Phần đế vàng được chế tác tại Utah, trong khi phần kính do một cựu hạ sĩ Thủy quân lục chiến, hiện là nhân viên Apple, thiết kế.

Giới quan sát nhận định, đây có thể là miếng kính Gorilla Glass đắt nhất thế giới, hoặc đơn giản chỉ là một cục chặn giấy siêu sang, nhưng ý nghĩa chính trị của nó thì không hề nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple và Tim Cook cho thấy sự khéo léo trong việc xây dựng quan hệ với chính quyền Trump. Trong khi nhiều CEO công nghệ khác thường xuyên đối đầu với tổng thống trên mạng xã hội, Tim Cook lại chọn một con đường khác.

Ông được cho là thường xuyên gọi điện trực tiếp cho Trump và đã nhận được lời khen là "một nhà điều hành tuyệt vời" từ tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên. Các tờ báo uy tín như The New York Times thậm chí còn đặt cho ông biệt danh “The Trump Whisperer” (Người thì thầm với Trump), ám chỉ khả năng thuyết phục và giữ mối quan hệ hòa hảo với một vị lãnh đạo vốn có tính khí thất thường.

Món quà độc đáo cùng cam kết đầu tư khổng lồ lần này một lần nữa cho thấy nghệ thuật đối ngoại của Tim Cook cũng tinh xảo không kém gì các sản phẩm của Apple, giúp "Táo Khuyết" luôn giữ được vị thế thuận lợi trong môi trường chính trị phức tạp.