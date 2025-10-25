Microsoft “dằn mặt” người dùng cố bám Windows 10

Mặc dù người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng Windows 10 thông qua chương trình Cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU), Microsoft vẫn khuyến khích mọi người nâng cấp lên Windows 11 càng sớm càng tốt.

Windows 10 đã không còn được hỗ trợ chính thức từ Microsoft sau ngày 14/10 vừa qua.

Trong một bài viết gần đây trên blog Windows for Business, Microsoft đã cảnh báo về những rủi ro khi tiếp tục sử dụng các hệ thống không được hỗ trợ như Windows 10. Bài viết nhấn mạnh rằng việc ngừng hỗ trợ không chỉ khiến phần mềm trở nên lỗi thời mà còn làm cho hệ thống của người dùng không còn được bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Microsoft đã chỉ ra rằng các hệ thống cũ dễ bị tấn công bởi các tác nhân độc hại nếu không được cập nhật thường xuyên. Theo báo cáo của công ty, 90% các cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền) xảy ra do các thiết bị không được quản lý và không có biện pháp bảo mật phù hợp. Những rủi ro mà các hệ thống lỗi thời như Windows 10 mang lại bao gồm:

- Lỗ hổng bảo mật điểm cuối.

- Rủi ro về tuân thủ và kiểm toán.

- Lỗ hổng kiểm soát truy cập.

- Phân tích quản trị dữ liệu.

Nguy cơ tấn công mạng tăng vọt

Microsoft nhấn mạnh rằng tin tặc không cần phải phá khóa bảo mật mạnh mẽ, họ chỉ cần chờ đợi cho đến khi người dùng để Windows mở. Khi Windows 10 kết thúc hỗ trợ, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công, với mỗi tháng chậm trễ trong việc nâng cấp mang lại cho kẻ tấn công một lợi thế rõ ràng.

Windows 10 chính thức trở thành “miếng mồi” béo bở cho tin tặc khi không còn được bảo vệ.

Công ty cũng lưu ý rằng các vi phạm liên quan đến cơ sở hạ tầng không được hỗ trợ thường có chi phí khắc phục cao hơn, thời gian ngừng hoạt động lâu hơn và tổn hại đến uy tín lớn hơn so với các cuộc tấn công vào nền tảng được hỗ trợ. Việc duy trì các hệ thống cũ cũng có thể làm chậm trễ trong việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, ảnh hưởng đến hợp đồng và niềm tin của khách hàng.

Trước tình hình này, Microsoft khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra môi trường của mình, ưu tiên các điểm cuối có rủi ro cao, tăng cường phòng thủ tạm thời cho các hệ thống cũ và lên kế hoạch chuyển sang các giải pháp hiện đại. Công ty cũng không quên quảng bá những lợi ích của Windows 11, bao gồm phần cứng Intel vPro, Windows Hello for Business, Secure Future Initiative (SFI) và PC Copilot+, giúp tối ưu hóa khối lượng công việc AI (trí tuệ nhân tạo) cục bộ.