Microsoft vội vã phát hành bản cập nhật cho Windows 10 dù đã “hết vòng đời”

Theo Windows Latest, Microsoft đã phát hành bản cập nhật ngoài luồng KB5071959 cho Windows 10 nhằm khắc phục tất cả các sự cố liên quan đến Bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU). Các vấn đề này bắt đầu phát sinh ngay sau khi vòng đời phát hành chính thức của Windows 10 kết thúc và chương trình ESU được triển khai.

Đây dường như là lần cập nhật chính thức cuối cùng của Microsoft dành cho Windows 10.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng là Windows 10 thông báo cho người dùng rằng họ đã hết vòng đời, mặc dù đã đăng ký các bản cập nhật mở rộng. Điều này thậm chí còn xảy ra trên các phiên bản Enterprise của Windows 10, như LTSC 2021 và LTSC IoT 2021, vốn vẫn được Microsoft hỗ trợ chính thức cho đến năm 2032. Vấn đề này đã được khắc phục thông qua bản cập nhật cấu hình đám mây.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề khác khi việc đăng ký ESU gặp lỗi tại các khu vực Liên minh Châu Âu (EU), khiến quy trình đăng ký tạm thời không khả dụng. Ngoài ra, một lỗi khác xuất hiện khi người dùng cố gắng đăng ký ESU thông qua các phương thức miễn phí, như bật Windows Backup.

Bản cập nhật KB5071959 đã khắc phục hai sự cố nêu trên. Nếu chưa thể đăng ký ESU, bản cập nhật này là rất quan trọng để khôi phục quy trình đăng ký. Vì đây là bản cập nhật ngoài luồng nên nó không bắt buộc nếu người dùng đã bật ESU trên thiết bị Windows 10 hoặc không gặp lỗi khi đăng ký.

Đối với những người vẫn sử dụng Windows 10 và không có ý định nâng cấp lên Windows 11, hoặc đang sử dụng hệ thống không chính thức hỗ trợ Windows 11, ESU là đợt hỗ trợ cuối cùng mà Microsoft triển khai cho hệ điều hành này. Các bản cập nhật ESU sẽ cung cấp các bản cập nhật bảo mật quan trọng, giúp bảo vệ Windows 10 khỏi các mối đe dọa trong vòng 1 đến 3 năm tới.

Để tham gia chương trình ESU, người dùng sẽ phải trả phí hoặc đăng ký thông qua Windows Backup, trừ khi họ có 1.000 điểm thưởng của Microsoft. Ngoài ra, việc đăng nhập vào tài khoản Microsoft là điều kiện cần thiết để có quyền truy cập vào chương trình này.