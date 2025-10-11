Windows 10 sắp "khai tử": Gần 13 triệu kg vàng và kim loại quý trong các PC "chết yểu"

Một nghiên cứu mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động môi trường tiềm tàng khi hệ điều hành Windows 10 sắp kết thúc vòng đời. Sự kiện này sẽ buộc hàng triệu người dùng phải nâng cấp thiết bị của mình, tạo ra một làn sóng rác thải điện tử khổng lồ.

Theo ước tính, có khoảng 400 triệu PC trên toàn cầu sẽ tới thời kỳ "nghỉ hưu" do không đáp ứng được yêu cầu phần cứng để chạy Windows 11. Chỉ riêng tại Vương quốc Anh, con số này là 14,4 triệu máy. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho ngành công nghiệp tái chế, với nhiệm vụ thu hồi khoảng 12,8 triệu kg kim loại quý, gồm vàng, đồng, bạc, bạch kim, palađi và indi.

Có một lượng kim loại quý khổng lồ ẩn chứa trong các máy tính cũ.

Các nhà nghiên cứu từ Business Waste (bộ phận Rác thải Thiết bị Điện và Điện tử - WEEE) đã đưa ra những con số đáng kinh ngạc. Chỉ riêng từ việc tái chế các kim loại cốt lõi, chúng ta có thể thu hồi được khối tài sản trị giá 1.809 tỷ bảng Anh (tương đương 2,4 tỷ USD).

Trong đó, giá trị vàng có thể thu hồi lên tới 1,68 tỷ bảng Anh, cùng với 98,8 triệu bảng Anh từ đồng và 32,9 triệu bảng Anh từ bạc. Dù đã có những chương trình hỗ trợ tái chế có trách nhiệm, như chỉ thị WEEE của Vương quốc Anh, hiệu quả thực tế và số lượng thiết bị được tái chế đúng cách vẫn là một dấu hỏi lớn.

Business Waste nhấn mạnh rằng người tiêu dùng và doanh nghiệp không nên bị đổ lỗi cho làn sóng thải loại thiết bị này. Việc nâng cấp là điều tất yếu khi các thiết bị cũ không còn nhận được hỗ trợ bảo mật, khiến chúng trở nên dễ bị tấn công bởi virus và các lỗi phần mềm. Hơn nữa, các nhà cung cấp phần mềm cũng sẽ dần thích ứng với hệ điều hành mới, bỏ lại phía sau những phiên bản cũ.

Thực tế cho thấy thị trường đã sẵn sàng cho sự thay đổi này. Hãng phân tích IDC ghi nhận lượng máy tính xuất xưởng đã tăng 9,4% trong quý 3 năm 2025. Giám đốc nghiên cứu cấp cao Maciek Gornicki cho biết, sự tăng trưởng này một phần được thúc đẩy bởi chu kỳ làm mới thiết bị sau thời gian dài sử dụng kể từ trước đại dịch.

Tái chế vàng từ linh kiện điện tử cũ.

Với việc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) được gia hạn cập nhật bảo mật thêm một năm, xu hướng nâng cấp thiết bị và tăng trưởng doanh số PC được dự đoán sẽ còn tiếp tục trong nhiều tháng tới.