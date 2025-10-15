Cách nhận thêm 1 năm cập nhật Windows 10 không tốn một xu

Microsoft sẽ chính thức "khai tử" hệ điều hành Windows 10. Đây là một cảnh báo khẩn cấp cho hàng triệu người dùng tại Việt Nam và 240 triệu người trên toàn thế giới, bởi máy tính của bạn sắp trở nên cực kỳ mong manh trước các cuộc tấn công mạng.

Khi Microsoft ngừng hỗ trợ, điều đó có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ bản vá bảo mật nào được phát hành. Mọi lỗ hổng được phát hiện sau ngày mai sẽ trở thành "cửa ngỏ" để tin tặc xâm nhập, đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin ngân hàng và gây ra những thiệt hại khôn lường.

Windows 10 chính thức khai tử vào ngày 14/10.

Trong khi các máy tính đời mới có thể nâng cấp miễn phí lên Windows 11, hàng triệu thiết bị cũ không đủ cấu hình sẽ bị "bỏ lại phía sau". Microsoft có đưa ra một giải pháp trả phí mang tên Extended Security Updates (ESU) với giá 30 USD cho năm đầu tiên. Tuy nhiên, có một mẹo nhỏ để bạn nhận được đặc quyền này mà không tốn một xu.

Hướng dẫn "lách luật" để gia hạn bảo mật miễn phí cho Windows 10

Hãy làm theo các bước sau ngay lập tức để giữ an toàn cho máy tính của bạn thêm 12 tháng nữa.

- Đầu tiên, hãy đảm bảo máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows 10 mới nhất. Vào Settings > System > About để kiểm tra.

- Tiếp theo, vẫn trong menu Settings, vào mục Your Info và chắc chắn rằng bạn đang sử dụng tài khoản có quyền quản trị viên (administrator).

- Quay lại menu Settings, chọn Update & Security. Bạn sẽ thấy một biểu ngữ cảnh báo "Hỗ trợ Windows 10 kết thúc vào tháng 10 năm 2025". Hãy nhấp vào liên kết Enroll Now bên dưới.

Chọn Enroll Now để bắt đầu nhận thêm 1 năm cập nhật Windows 10.

- Một cửa sổ sẽ hiện ra. Thay vì chọn trả phí, hãy chọn tùy chọn "Back up your PC settings". Thao tác này yêu cầu bạn liên kết tài khoản Windows với tài khoản Microsoft (nếu bạn dùng OneDrive, Office 365, bạn có thể đã làm điều này).

- Lưu ý cực kỳ quan trọng: Phương án "miễn phí" này thực chất là Microsoft đang cung cấp cho bạn 5GB dung lượng lưu trữ OneDrive miễn phí để sao lưu. Nếu dữ liệu cài đặt và tệp tin bạn chọn sao lưu vượt quá 5GB, bạn sẽ phải trả tiền để mua thêm dung lượng. Do đó, hãy vào cài đặt OneDrive để tùy chỉnh và chỉ sao lưu những thứ thực sự cần thiết.

- Sau khi chọn sao lưu, hãy đăng nhập và xác nhận Add Device. Nhấp Done và bạn đã chính thức được gia hạn thêm một năm cập nhật bảo mật quan trọng.

Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Bạn sẽ có thêm 12 tháng để lên kế hoạch tiết kiệm và nâng cấp lên một chiếc máy tính mới chạy Windows 11. Đừng chần chừ, hãy hành động ngay trước khi quá muộn.