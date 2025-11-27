"Bến đỗ" mới của gần 1 triệu người dùng Windows 10 không muốn lên Windows 11

Sự chấm dứt hỗ trợ của Windows 10 vào tháng 10 vừa qua đã vô tình tạo ra một làn sóng "di dân" chưa từng có. Theo số liệu mới nhất từ đội ngũ phát triển Zorin OS, phiên bản mới nhất của họ - Zorin OS 18 - đã đạt mốc kỷ lục 1 triệu lượt tải xuống chỉ trong vòng 5 tuần ra mắt. Đáng chú ý, dữ liệu đo lường cho thấy hơn 78% (tương đương 780.000 lượt tải) xuất phát từ các máy tính đang chạy Windows.

Người dùng Windows 10 chọn điểm đến sau khai tử là Linux Zorin OS 18.

Mặc dù Windows 10 đã chính thức trở thành quá khứ, nhưng Windows 11 vẫn chưa thể thuyết phục hoàn toàn cộng đồng công nghệ. Những yêu cầu phần cứng khắt khe, sự xâm lấn của các tính năng AI chưa hoàn thiện, cùng các lo ngại về quyền riêng tư đã tạo ra tâm lý "mệt mỏi" cho người dùng.

Chính trong bối cảnh người dùng đang loay hoay tìm giải pháp thay thế, Zorin OS 18 xuất hiện như một "vị cứu tinh". Từng được bình chọn là "Bản phân phối thay thế Windows 10 tốt nhất", phiên bản mới này đang tận dụng triệt để sự bất ổn trong cộng đồng người dùng Microsoft.

Điểm mạnh cốt lõi khiến Zorin OS thu hút người dùng phổ thông chính là sự quen thuộc. Người dùng không cần học lại cách sử dụng máy tính.

Zorin OS 18 mang đến một giao diện lại, kết hợp sự gọn gàng của Windows 11 với nét tinh tế của macOS. Hệ thống hỗ trợ tính năng xếp cửa sổ (tiling) thông minh, menu Start quen thuộc và các hoạt ảnh mượt mà. Đặc biệt, Zorin giải quyết bài toán khó nhất của Linux là ứng dụng.

Với trình cài đặt mới, người dùng có thể chạy các ứng dụng web như Microsoft Office 365, Teams, Google Docs hay Photoshop Web như một ứng dụng độc lập (Native App) trên máy tính. Khả năng tương thích với các phần mềm Windows cũ (thông qua lớp Wine) cũng được tinh chỉnh để chạy ngay lập tức mà không cần cấu hình phức tạp.

Bên cạnh giao diện và phần mềm, Zorin OS 18 còn ghi điểm nhờ cam kết hỗ trợ cập nhật dài hạn đến năm 2029, mang lại sự ổn định mà người dùng doanh nghiệp khao khát – điều mà Windows 10 không còn đáp ứng được.

Giao diện của Zorin OS 18.

Dù Linux chưa thể lật đổ sự thống trị của Windows trong một sớm một chiều, nhưng những con số biết nói từ Zorin OS đang chỉ ra một xu hướng mới. Khi rào cản kỹ thuật của Linux ngày càng thấp (nhờ sự phát triển của hệ sinh thái game SteamOS và các giao diện thân thiện), người dùng ngày nay đã sẵn sàng nói "không" với Microsoft nếu họ cảm thấy bị ép buộc.

Cuộc di cư kỹ thuật số này là một tín hiệu rõ ràng rằng nếu Windows 11 không thực sự tôn trọng trải nghiệm người dùng, họ hoàn toàn có những lựa chọn khác, miễn phí và tôn trọng quyền riêng tư hơn.