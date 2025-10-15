Sát giờ "khai tử" Windows 10, công cụ nâng cấp Windows 11 bất ngờ "đột tử"

Giữa lúc Microsoft đang nỗ lực hết sức để lôi kéo người dùng nâng cấp lên Windows 11, thì trớ trêu thay, công ty lại gặp phải một sự cố "dở khóc dở cười" khi công cụ chính chủ để tạo bộ cài đặt Windows 11 đã bị hư hỏng.

Trong suốt thời gian qua, Microsoft đã không ngừng tung ra các chiến dịch quảng cáo, nêu bật những lợi ích vượt trội của Windows 11, từ hiệu năng, các tính năng chơi game tân tiến, cho đến việc tăng cường bảo mật nhờ chip TPM. Hãng thậm chí còn phát hành một quảng cáo với tựa đề "Bắt đầu mới mẻ mà không cần bắt đầu lại từ đầu với Windows 11", ngụ ý rằng việc chuyển đổi sẽ vô cùng mượt mà và quen thuộc.

Thế nhưng, trong một diễn biến đầy oái oăm, công cụ chính thức của hãng là Media Creation Tool (MCT) – vốn dùng để tạo bộ cài đặt Windows 11 qua USB hoặc file ISO – đã bất ngờ ngừng hoạt động trên các máy tính Windows 10.

Microsoft chặn nâng cấp Windows 11 qua công cụ Media Creation Tool. (Ảnh: Neowin)

Chính Microsoft đã phải lên tiếng xác nhận sự cố này. Theo thông báo, "công cụ tạo media Windows 11 phiên bản 26100.6584, phát hành ngày 29/9/2025, có thể không hoạt động như mong đợi khi sử dụng trên các thiết bị Windows 10. Công cụ có thể đột ngột đóng lại mà không hiển thị bất kỳ thông báo lỗi nào".

Sự cố này xảy ra với phiên bản MCT được phát hành cùng thời điểm với bản cập nhật lớn Windows 11 25H2. Điều này tạo ra một tình huống khó xử: trong khi Microsoft liên tục hối thúc người dùng từ bỏ Windows 10, đồng thời siết chặt các biện pháp yêu cầu sử dụng Tài khoản Microsoft khi cài đặt, thì chính công cụ quan trọng nhất để thực hiện việc nâng cấp "sạch" lại đang bị lỗi.

Microsoft cho biết họ đang "điều tra và tìm giải pháp cho vấn đề này, và sẽ phát hành nó trong một bản cập nhật tương lai cho công cụ Media Creation Tool".

Tuy nhiên, "tương lai" là không đủ. Với những người dùng đang cần nâng cấp gấp trong ngày hạn chót hôm nay, họ không thể chờ đợi. Vì vậy, giải pháp duy nhất lúc này là phải tìm đến các ứng dụng của bên thứ ba, với cái tên phổ biến và đáng tin cậy nhất là Rufus, để tạo bộ cài đặt Windows 11.