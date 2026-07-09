Mbps và MB/s: Hai đơn vị có thể khiến người dùng Internet "rối não"

Nhiều người dùng thường bối rối về sự khác biệt giữa tốc độ internet mà các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) quảng cáo và tốc độ tải xuống thực tế mà họ nhận được. Khi thực hiện các bài kiểm tra tốc độ internet, người dùng có thể thấy rằng kết quả gần với tốc độ được quảng cáo, trong khi tốc độ tải xuống thực tế lại thấp hơn nhiều. Đây không phải là sai sót, mà là do cách đo tốc độ internet.

Đừng bất ngờ khi thấy tốc độ tải về lại chậm hơn nhiều tốc độ đường truyền internet.

Tốc độ internet được đo bằng bit, trong khi byte là đơn vị thường được sử dụng để đo dung lượng lưu trữ. Bit là đơn vị thông tin kỹ thuật số nhỏ nhất, chỉ có giá trị 0 hoặc 1, trong khi byte lớn hơn, bao gồm 8 bit. Do đó, kích thước tệp thường được đo bằng byte, trong khi tốc độ truyền dữ liệu lại được đo bằng bit, vì đây là đơn vị nhỏ nhất mà dữ liệu được truyền qua internet.

Hiện nay, megabit (Mb) và megabyte (MB) là các đơn vị phổ biến hơn, tương ứng với 1 triệu bit và 1 triệu byte. Việc sử dụng bit cho tốc độ mạng là hợp lý hơn, vì độ chính xác trong việc truyền dữ liệu qua internet rất quan trọng. Dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, và bit là đơn vị nhỏ nhất để đo lường chính xác.

Google Chrome hiển thị bằng MBps thay vì Mbps như tốc độ đường truyền mà các ISP công bố.

Tuy nhiên, sự nhầm lẫn thường xảy ra khi viết tắt megabit mỗi giây (Mbps) và megabyte mỗi giây (MBps). Chữ “b” viết thường đại diện cho bit, trong khi chữ “B” viết hoa đại diện cho byte. Khi chạy thử nghiệm tốc độ, kết quả thường hiển thị bằng Mbps, trong khi các trình duyệt như Google Chrome hiển thị bằng MBps, từ đó gây ra nhầm lẫn cho người dùng.

Đối với ổ cứng lưu trữ, dù là HDD hay SSD, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng byte. Do đó, tốc độ truyền tải trên máy tính thường được tính bằng megabyte mỗi giây (MBps, nhưng hiển thị là MB/s).

Hãy chia tốc độ đường truyền cho 8 để có giá trị MB/s mà mình có thể nhận.

Nếu muốn chuyển đổi giữa Mbps và MBps, chỉ cần chia Mbps cho 8 để có MBps, và ngược lại, nhân MBps với 8 để có Mbps. Ví dụ, nếu tốc độ đường truyền internet của người dùng là 200 Mbps, tốc độ tải xuống trung bình sẽ là 25 MB/s (200 Mbps/8). Tuy nhiên, tốc độ tải xuống thực tế có thể thấp hơn do nhiều yếu tố như vị trí bộ định tuyến và nhiễu sóng không dây.

Chính vì vậy, khi nhà cung cấp dịch vụ internet thông báo tốc độ của người dùng bằng Mbps, trong khi trình duyệt hiển thị bằng MBps, hãy nhớ rằng họ đang sử dụng các đơn vị khác nhau cho cùng một thứ. Tốc độ truyền dữ liệu được đo bằng megabit, trong khi kích thước tệp thường được hiểu bằng megabyte.