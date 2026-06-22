Đấu giá quyền sử dụng đầu số di động 095

Mã mạng di động là mã dùng trong mạng viễn thông để nhận diện nhà mạng. Tại Việt Nam, mã mạng 95 tương ứng với đầu số 095. Sau khi SFone ngừng hoạt động năm 2016, đầu số 095 gần như biến mất khỏi thị trường.

Theo cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam đều có thể tham gia đấu giá quyền sử dụng khi đáp ứng một số điều kiện cụ thể, như phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động hoặc giấy phép thiết lập, cung cấp dịch vụ mạng viễn thông di động ảo.

Một người đang nghe điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Doanh nghiệp, tổ chức tham gia cũng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về viễn thông, tần số vô tuyến điện, như phí quyền hoạt động viễn thông, phí sử dụng kho số viễn thông, tiền cấp quyền sử dụng tần số, phí sử dụng tần số vô tuyến điện và đóng góp tài chính vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, trước khi đấu giá.

Đơn vị tham gia phải cam kết đưa mã, số viễn thông vào khai thác, sử dụng trong vòng tối đa 6 tháng kể từ khi được phân bổ.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Theo Cục Viễn thông, -Bộ Khoa học và Công nghệ, việc đấu giá quyền sử dụng mã mạng 95 "có ý nghĩa rất lớn", nhằm khai thác hiệu quả kho số, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Hoạt động này cũng giúp tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, hồi tháng 4, Cục Viễn thông đã đấu giá thành công bốn mã, số viễn thông 1515, 5151, 6789 và 9999. Một số mã, số trong đó có giá bán cao hơn giá khởi điểm cả trăm triệu đồng.