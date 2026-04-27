Cách đặt ăng-ten của modem/router giúp vào mạng Internet nhanh hơn

Nếu có router Wi-Fi với ăng-ten điều chỉnh được, không ít người sẽ đặt dấu hỏi về việc liệu sẽ để nó hướng theo chiều dọc hay chiều ngang. Tuy nhiên, mọi thứ không hề đơn giản do đặc điểm thiết kế mà router mang lại, cũng như mục đích sử dụng của người dùng.

Với những ngôi nhà có một tầng, hướng ăng-ten theo chiều dọc thường được xem là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, hướng ngang hoặc các góc khác có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Nếu sống trong một ngôi nhà nhiều tầng nhưng chỉ cần phủ sóng cho một tầng, hướng dọc vẫn có thể là lựa chọn tối ưu.

Nếu không phải là nhà một tầng, người dùng được khuyến cáo thử nghiệm với các góc độ ăng-ten theo hướng khác nhau, sau đó kiểm tra cường độ tín hiệu ở nhiều vị trí trong nhà và với nhiều thiết bị khác nhau trước khi tìm ra vị trí tối ưu.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể xem xét việc nâng cấp lên hệ thống mạng lưới (mesh router) nếu nhiều người trong nhà thường xuyên làm giảm dung lượng kết nối internet. Tuy nhiên, trước khi chi tiền cho router mới, hãy thử thay đổi hướng ăng-ten để xem liệu nó có giải quyết được vấn đề kết nối hay không.

Vị trí lý tưởng để đặt router Wi-Fi thường là ở trung tâm, thoáng đãng. Hãy tránh đặt router gần các đồ nội thất lớn, vật dụng cố định, tủ hoặc tường có thể cản trở tín hiệu. Đặt router ở vị trí cao cũng giúp cải thiện vùng phủ sóng. Cùng với vị trí đặt ăng-ten, đó là những yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ tin cậy của tín hiệu.

Nếu cần phủ sóng cho nhiều tầng và router có hai ăng-ten điều chỉnh được, hãy đặt một ăng-ten theo chiều dọc và một ăng-ten theo chiều ngang để mở rộng vùng phủ sóng. Nếu router có nhiều hơn hai ăng-ten, hãy thử nghiệm với các góc 30 độ và 45 độ để xác định góc nào mang lại hiệu suất tốt nhất. Trong không gian rộng lớn, hướng 45 độ có thể hiệu quả hơn so với hướng thẳng đứng hoàn toàn. Các góc đặt xen kẽ cũng có thể hữu ích nếu nhiều thiết bị trên nhiều tầng sử dụng cùng một mạng.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng vị trí đặt ăng-ten chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cường độ tín hiệu của router Wi-Fi. Tuổi đời của router cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kết nối internet ổn định. Nếu router đã sử dụng từ 4 đến 5 năm và không hoạt động tốt ngay cả sau khi đã thử nghiệm với các vị trí và hướng ăng-ten khác nhau, có lẽ đã đến lúc người dùng nên xem xét việc thay thế nó.