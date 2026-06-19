Người dùng Internet ở Đông Nam Á "đốt" 40 phút mỗi ngày cho video ngắn

Theo dữ liệu từ Sensor Tower, nền kinh tế ứng dụng toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với 149 tỷ lượt tải ứng dụng và tạo ra 167 tỷ USD doanh thu từ các giao dịch trong ứng dụng vào năm 2025. Đáng chú ý, Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm của làn sóng tăng trưởng này, khi những thay đổi trong hành vi tiêu dùng nội dung số đã mang lại cơ hội bứt phá cho hai lĩnh vực có mức tăng trưởng cao hiện nay: Phim ngắn (Short Drama) và Trò chơi điện tử (Gaming).

Sự kiện TikTkk Apps Submit 2026.

Người dùng Đông Nam Á dành gần 40 phút mỗi ngày để xem video ngắn

Ông Krishan Patel - Giám đốc Quốc gia khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc - New Zealand tại Sensor Tower cho biết: “Báo cáo ghi nhận nhóm ứng dụng này có 2,26 triệu lượt tải xuống vào năm 2025, đà tăng trưởng được duy trì trong quý I/2026, với mức tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Đông Nam Á là khu vực dẫn đầu xu hướng này, đóng góp 32% lượt tải trên toàn cầu và đạt mức tăng trưởng 220% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình người dùng ở Đông Nam Á hiện nay dành gần 40 phút mỗi ngày để xem các nội dung ngắn trên thiết bị di động”.

Thị trường trò chơi điện tử (gaming) toàn cầu tiếp tục cho thấy tiềm năng phát triển vượt bậc. Theo báo cáo về trò chơi điện tử năm 2026 (Video Gaming Report 2026) của Công ty Tư vấn quản lý Boston Consulting Group (BCG), quy mô thị trường trò chơi được dự báo đạt khoảng 350 tỷ đô vào năm 2030. Báo cáo cũng cho thấy mức độ tham gia của người chơi ngày càng gia tăng, với 55% người chơi được khảo sát cho biết thời lượng chơi game của họ đã tăng trong nửa cuối năm 2025.

Các hình thức Phim ngắn và Trò chơi được tích hợp trực tiếp trên TikTok cho phép người dùng khám phá, theo dõi, trải nghiệm và thanh toán một chuỗi các tập phim và trò chơi mà không cần thoát khỏi ứng dụng. Nhằm hỗ trợ và tối ưu hiệu quả cho các định dạng nội dung này, TikTok cũng ra mắt TikTok Growth Max, giải pháp quảng cáo tự động hóa mới nhất dành riêng cho hệ sinh thái nội dung ngắn.

Ông Yuke (Ray) Hu - Tổng Giám đốc Giải pháp Kinh doanh Toàn cầu khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản của TikTok chia sẻ: “Ngành ứng dụng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới khi các giải pháp AI giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và giảm thiểu rào cản gia nhập thị trường. Với mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng và sự chú ý của người dùng trở nên khó nắm bắt hơn bao giờ hết, khả năng thu hút sự quan tâm của người dùng ở giai đoạn đầu và chuyển hóa thành mức độ gắn bó lâu dài trở nên quan trọng hơn”.

TikTok tích hợp loạt công cụ AI mới

Dịp này, TikTok cũng công bố tích hợp Dreamina Seedance 2.0 - mô hình sáng tạo video bằng AI mới của ByteDance vào TikTok Symphony - bộ công cụ sáng tạo AI của TikTok. Bên cạnh đó, TikTok cũng cho ra mắt tính năng có tên Reference to Video - một tính năng tạo video mới trong Symphony Creative Studio, hỗ trợ nhà quảng cáo tạo ra hình ảnh và sản phẩm mong muốn xuất hiện tại từng thời điểm cụ thể trong video.

TikTok cũng giới thiệu TikTok Ads Model Context Protocol (MCP) Server. Đây là giao diện mới giúp các nhà phát triển và các nhà quảng cáo xây dựng tác nhân AI và công cụ trực tiếp trên hệ sinh thái TikTok Ads để vận hành chiến dịch quảng cáo mà không cần can thiệp thủ công. Để phục vụ cho tính năng này, hệ sinh thái TikTok Ads còn tích hợp TikTok Ads Skills, bộ công cụ hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng công cụ AI trên nền tảng hạ tầng sẵn có.

Sở hữu hơn 1 tỷ người dùng trên toàn cầu, TikTok đã trở thành nền tảng quan trọng giúp các doanh nghiệp đưa những sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường nội địa vươn ra khu vực và thế giới. Theo dữ liệu từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026, nhà phát hành mở rộng quy mô ra ngoài Đông Nam Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm cao gấp 2 lần so với các doanh nghiệp chỉ phát triển trong khu vực.