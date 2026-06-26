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Chia sẻ bài báo trên mạng thế nào sẽ bị xử phạt

Sự kiện: Internet

Từ 1/7, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Chia sẻ bài báo trên mạng thế nào sẽ bị xử phạt

Từ 1/7, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Chia sẻ bài báo trên mạng thế nào sẽ bị xử phạt - 1

*Luật Báo chí 2025 quy định, tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh.

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Theo Trọng Đạt - Lưu Quý ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/06/2026 13:00 PM (GMT+7)
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