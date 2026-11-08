Liên Quân Mobile: Cái tên hoàn toàn xa lạ lần đầu vô địch Đấu Trường Danh Vọng

Bất ngờ ở Chung kết nhánh dưới

BOOM Esports gây bất ngờ khi là đội tuyển mở tỷ số trong cặp trận Chung kết nhánh dưới. Sự chủ động trong khâu ban/pick giúp BOOM Esports xây dựng đội hình có lợi thế trong những pha giao tranh. Dù phải đối mặt với sức ép từ Saigon Phantom trong giai đoạn đầu, các tuyển thủ BOOM Esports vẫn thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc trên sân khấu lớn lần đầu tiên. Đáng chú ý, lựa chọn Sinestrea trong tay người đi rừng 23xJuly của Saigon Phantom liên tục bị đối thủ khắc chế, khiến Bóng Ma Sài Thành gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Đà thăng hoa của BOOM Esports tiếp tục được duy trì trong ván đấu thứ hai. Chiến thuật sử dụng Xạ thủ đấu sĩ đang phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp BOOM Esports tạo ra sức ép lớn trong các tình huống giao tranh. Đặc biệt, bộ đôi Tama - Failure liên tục gây ra những khó khăn cho đội hình Saigon Phantom, khiến đối thủ không thể thoải mái triển khai lối chơi. BOOM Esports tiếp tục giành chiến thắng và nâng tỷ số lên 2 - 0, tiến gần hơn bao giờ hết tới tấm vé Chung kết tổng.

BOOM Esports đang thi đấu rất thăng hoa trước Saigon Phantom.

Đứng trước nguy cơ phải dừng bước sớm, Saigon Phantom cuối cùng cũng tìm được lời giải cho thế trận. Bước ngoặt đến từ quyết định xử lý dứt khoát của Nolan với vị tướng Florentino, khi anh xuất sắc tìm thấy và hạ gục chủ lực bên phía BOOM Esports, mở ra cơ hội lật ngược tình thế. Bên cạnh đó, lựa chọn Annette ở vị trí đường giữa cũng phát huy hiệu quả với khả năng cấu rỉa khó chịu giúp Saigon Phantom tạo lợi thế trước những pha giao tranh quan trọng. Chiến thắng ở ván đấu thứ ba giúp Bóng Ma Sài Thành rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2, thắp lại hy vọng trong cuộc đua giành vé Chung kết tổng.

Saigon Phantom kịp thời lấy lại phong độ.

BOOM Esports tiếp tục chứng minh họ không phải hiện tượng nhất thời. Dù lần đầu góp mặt trên sân khấu lớn của ĐTDV, các tuyển thủ BOOM Esports vẫn thi đấu vô cùng tự tin, đặc biệt là vị trí Xạ thủ Ductiep đang có phong độ thăng hoa. Với khả năng triển khai thế trận áp đảo và liên tục trừng phạt những sai lầm của đối thủ, BOOM Esports nhanh chóng hủy diệt Saigon Phantom chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Chiến thắng chóng vánh giúp tân binh nâng tỷ số lên 3 -1 , chính thức đặt một tay vào tấm vé Chung kết tổng.

Không chấp nhận dừng bước, Saigon Phantom trở lại sau quãng nghỉ với một bộ mặt hoàn toàn khác. Thay vì chủ động tìm kiếm giao tranh, Saigon Phantom lựa chọn lối chơi kiểm soát, hạn chế va chạm và tập trung tích lũy lợi thế về vàng. Những lựa chọn đầy bất ngờ như Alice đường giữa hay Teemo trợ thủ giúp Bóng Ma Sài Thành tạo ra nhiều tình huống khó chịu, từng bước gia tăng cách biệt về trang bị và gây sức ép lên các mục tiêu lớn. Chiến thuật mới phát huy hiệu quả khi Saigon Phantom giành chiến thắng, rút ngắn tỷ số xuống 2 - 3 và tiếp tục nuôi hy vọng lội ngược dòng.

Khoảnh khắc Saigon Phantom quân bình tỷ số.

Hành trình kỳ diệu của BOOM Esports chính thức đưa họ đến với Chung kết tổng ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại Đấu Trường Danh Vọng.

Grand Final Performance: Kỷ nguyên Danh vọng

Dường như màn khởi động trước đó đã giúp BOOM Esports có được trạng thái thi đấu vô cùng hưng phấn. Bước vào trận Chung kết tổng, BME nhanh chóng áp đặt thế trận và gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Với khả năng kiểm soát bản đồ, tổ chức giao tranh hiệu quả và hạn chế tối đa sai lầm, BME tạo nên một ván đấu tiệm cận Perfect Game. Chỉ sau 12 phút, tân binh của ĐTDV đã hạ gục FPL để vươn lên dẫn trước, mở màn Chung kết tổng theo cách không thể ấn tượng hơn.

Không để đối thủ duy trì đà thăng hoa, FPT Polytechnic nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Ván đấu thứ hai chứng kiến màn ăn miếng trả miếng căng thẳng hơn hẳn khi FPL tận dụng tối đa khả năng hack vàng của quân bài TeeMee để nhanh chóng tạo khoảng cách về kinh tế. Chiến thắng thuyết phục giúp FPL san bằng tỷ số, đưa cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn.

Dù đã phải trải qua 8 ván đấu căng thẳng trước đó, BOOM Esports vẫn cho thấy nền tảng thể lực và tinh thần đáng nể, không hề có dấu hiệu xuống sức khi bước vào Chung kết tổng. Khả năng khắc chế đội hình đối phương, lựa chọn thời điểm ra vào giao tranh hợp lý đã giúp BME tạo khoảng trống và dồn lượng tài nguyên khổng lồ cho DucTiep với quân bài Violet. Khi chủ lực được tạo điều kiện để phát huy tối đa sức mạnh, BME một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Không để BME tiếp tục nắm quyền chủ động, FPT Polytechnic nhanh chóng đáp trả bằng một thế trận áp đảo. Lợi thế từ các mục tiêu trên bản đồ giúp Bầy ong kiểm soát nhịp độ trận đấu, đặc biệt tạo điều kiện để VIT thoải mái càn quét trong những pha giao tranh. Khi các vị trí của FPL đều đạt ngưỡng sức mạnh cần thiết, BME dần đánh mất quyền kiểm soát và không thể tìm được phương án chống đỡ hiệu quả. Chiến thắng ở ván đấu thứ tư giúp FPL lần đầu vượt lên dẫn trước, đồng thời nắm trong tay lợi thế quan trọng trước thời khắc quyết định.

Tất cả được định đoạt trong ván đấu thứ sáu khi FPL lựa chọn đội hình giao tranh tổng với bộ ba Maloch – Toro – Alice. Đặc biệt, quân bài Maloch trong tay VIT trở thành tâm điểm với những pha sử dụng chiêu cuối Luyện Ngục đầy chính xác vào 4 thành viên của BOOM Esports, kết hợp cùng những nhát chém Quỷ Kiếm mang sức sát thương khủng khiếp. Đội hình BME gần như không có cơ hội chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Khi những pha giao tranh quyết định liên tiếp thuộc về FPL, số phận của trận Chung kết tổng cũng chính thức được định đoạt.

Chiến thắng đầy thuyết phục giúp FPT Polytechnic chính thức trở thành tân vương Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026!

Tân vương Đấu Trường Danh Vọng.