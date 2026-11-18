Butterfly

Nhà phát triển cho biết đã tối ưu hiệu ứng hình ảnh của Butterfly để hiển thị rõ hơn một số cơ chế gây sát thương trước đây quá khó nhận biết. Cơ chế hồi máu của chiêu cuối cũng được chuyển thành hồi máu tức thì, nhằm cân bằng trải nghiệm chơi Butterfly dù trận đấu đang thuận lợi hay bất lợi.

Chiêu 1 – Gỡ bỏ hiệu ứng: mỗi mục tiêu trúng đích tăng 25% sát thương. Chiêu 1 – Mới: sau khi trúng kẻ địch sẽ tạo đao ảnh gây thêm 80 +16/cấp chiêu +0.25 công vật lý (STVL). Chiêu 2 – Gỡ bỏ hiệu ứng: sau khi trúng đích không còn tăng tỷ lệ chí mạng. Chiêu 2 – Sát thương mục tiêu đầu tiên: 100 +20/cấp chiêu +0.3 công vật lý (STVL) ⟶ 50 +10/cấp chiêu +0.15 công vật lý (ST phép), chắc chắn chí mạng. Chiêu 2 – Mới: nhận ba đòn đánh thường cường hóa gây thêm 20 +4/cấp chiêu +0.3 công vật lý (ST phép), chắc chắn chí mạng. Chiêu 3 – Hiệu ứng hồi máu: hồi khi dấu ấn kết thúc hoặc mục tiêu bị hạ ⟶ hồi phục mỗi lần gây sát thương lên mục tiêu bị đánh dấu. Chiêu 3 – Tỷ lệ hồi máu: 35% ⟶ 20% khi gây sát thương lên tướng, 10% khi gây lên mục tiêu không phải tướng.

Arduin

Garena muốn cải thiện chỉ số tăng trưởng để tối ưu Arduin ở giai đoạn giữa và cuối trận.

Nội tại – Hồi máu: 4% máu tối đa ⟶ 180 +13/cấp chiêu +0.05 máu cộng thêm. Chiêu 2 – Sát thương chuẩn: 125 +25/cấp chiêu ⟶ 150 +30/cấp chiêu +0.5 công vật lý cộng thêm. Chiêu 3 – Hồi chiêu: 16s ⟶ 16s −1s/cấp chiêu. Chiêu 3 – Sát thương gốc: 300 +125/cấp chiêu +1.2 công vật lý ⟶ 300 +150/cấp chiêu +1.5 công vật lý.

Grakk

Nhà phát triển tối ưu mức tăng trưởng nội tại của Grakk và tăng sát thương chiêu 1 ở mức hợp lý.

Nội tại – Sát thương gốc: 40 +0.2 công phép +0.02 máu tối đa (ST phép) ⟶ 55 +4/cấp chiêu +0.2 công phép +0.02 máu tối đa (ST phép). Nội tại – Sát thương kích nổ: 160 +0.8 công phép +0.08 máu tối đa (ST phép) ⟶ 225 +16/cấp chiêu +0.8 công phép +0.08 máu tối đa (ST phép). Chiêu 1 – Sát thương gốc: 150 +30/cấp chiêu +0.5 công phép (ST phép) ⟶ 180 +36/cấp chiêu +0.55 công phép (ST phép).

Dirak

Bản làm lại của Dirak đã bổ sung tương tác giữa chiêu 1 và chiêu 2. Lần này Garena giảm hồi chiêu chiêu 2 ở mức hợp lý để tăng tần suất tung combo.

Chiêu 2 – Hồi chiêu: 12.5s −0.5s/cấp chiêu ⟶ 10s −0.4s/cấp chiêu.

Richter

Chiêu 1 của Richter được tăng sức mạnh để có hiệu ứng hình ảnh ấn tượng hơn, bên cạnh đó chỉ số tăng trưởng của chiêu 3 cũng được tối ưu.

Chiêu 1 – Hồi chiêu: 8s ⟶ 8s −0.3s/cấp chiêu. Chiêu 1 – Sát thương lướt chặt: 20 +20/cấp chiêu +0.4 công vật lý (STVL) ⟶ 75 +15/cấp chiêu +0.5 công vật lý (STVL). Chiêu 1 – Sát thương chém: 50 +50/cấp chiêu +1.0 công vật lý (STVL) ⟶ 150 +30/cấp chiêu +1.0 công vật lý (STVL). Chiêu 3 – Sát thương gốc: 60 +30/cấp chiêu +0.13 công vật lý (ST chuẩn) ⟶ 50 +25/cấp chiêu +0.2 công vật lý (ST chuẩn). Chiêu 3 – Sát thương nổ: 330 +165/cấp chiêu +1.0 công vật lý (ST chuẩn) ⟶ 300 +150/cấp chiêu +1.2 công vật lý (ST chuẩn).

Fennik

Theo Garena, chiêu 1 của Fennik có độ uy hiếp quá thấp nên sát thương của chiêu này được điều chỉnh ở mức hợp lý.

Chiêu 1 – Sát thương gốc: 90 +18/cấp chiêu +0.65 công vật lý (STVL) ⟶ 125 +25/cấp chiêu +0.75 công vật lý (STVL). Chiêu 1 – Sát thương nổ: 90 +18/cấp chiêu +0.65 công vật lý (STVL) ⟶ 125 +25/cấp chiêu +0.75 công vật lý (STVL).

Dyadia

Dyadia đã mạnh trong một thời gian dài, nên nhà phát triển giảm ở mức hợp lý khả năng bùng nổ sát thương để tối ưu trải nghiệm đối kháng ở đầu và giữa trận.

Nội tại – Sát thương gốc: 150~300 +1.0 công vật lý +0.3 công phép (ST phép) ⟶ 140~280 +1.0 công vật lý +0.25 công phép (ST phép). Chiêu 2 – Sát thương kéo dài: 640 +128/cấp chiêu +0.95 công phép (ST phép) ⟶ 540 +108/cấp chiêu +1.0 công phép (ST phép).

Điều chỉnh chiến trường

Bên cạnh cân bằng tướng, bản cập nhật còn thay đổi một số cơ chế trên chiến trường:

- Kỹ năng Triệu hồi King Kong: chu kỳ kích hoạt Bùa lợi giảm từ 9s xuống 4.5s, hiệu ứng làm chậm khi King Kong hỗ trợ tăng từ 15% lên 50%.

- Kỹ năng Triệu hồi King Kong hắc ám: chu kỳ kích hoạt Bùa lợi giảm từ 6s xuống 3s, hiệu ứng làm chậm khi King Kong hỗ trợ tăng từ 15% lên 50%.

- Ma chủng hắc ám (kỹ năng phụ trợ): sát thương gốc từ 280 +20/cấp tướng lên 350 +25/cấp tướng, lá chắn từ 280 +20/cấp tướng lên 350 +25/cấp tướng.

- Caesar tiên phong bạo chúa: được tăng công vật lý gốc để tránh tình trạng khi hạ boss cuối, Caesar tiên phong bạo chúa không thể thắng được lính.

- Lính: tăng nhẹ máu và tốc đánh của lính sau phút 20.