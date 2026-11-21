YouTuber nổi tiếng IShowSpeed dành hơn 52 giờ livestream liên tục để hoàn thành GTA 6, nhưng thay vì ăn mừng, anh lại bật khóc vì cái kết của trò chơi. Trong khi đó, streamer BrycexD gây bất ngờ khi phá đảo tựa game chỉ trong chưa đầy 40 giờ.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục trò chơi của cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Nếu BrycexD tận dụng lợi thế múi giờ để về đích trước, IShowSpeed khiến dân mạng kinh ngạc khi thực hiện buổi livestream kéo dài hơn 2 ngày liên tục mà không ngủ.

IShowSpeed bật khóc sau hơn hai ngày chơi game

Theo đó, IShowSpeed bắt đầu livestream ngay trước thời điểm GTA 6 chính thức phát hành tại Mỹ. Tuy nhiên, nam YouTuber vẫn chờ đến đúng nửa đêm mới bắt đầu trải nghiệm trò chơi.

Với mục tiêu hoàn thành GTA 6 trong thời gian ngắn nhất có thể, IShowSpeed liên tục thực hiện các nhiệm vụ trong phần cốt truyện, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ sau 40 giờ, nam streamer đã hoàn thành hơn 80% nội dung cốt truyện chính. Tuy nhiên, việc chơi game quá lâu bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến thể trạng của anh.

IShowSpeed thức 2 đêm liền để hoàn thành cốt truyện trò chơi.

Trong quá trình phát sóng, IShowSpeed thừa nhận bản thân đã kiệt sức vì thức trắng suốt 2 buổi livestream. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục chơi để đi đến đoạn kết. Cuối cùng, sau 52 giờ 30 phút, anh hoàn thành phần cốt truyện chính của GTA 6, trở thành streamer thứ hai được ghi nhận đạt thành tích này.

Đáng chú ý, thay vì ăn mừng chiến thắng sau hơn 2 ngày nỗ lực, nam YouTuber lại không giấu được cảm xúc thất vọng trước cái kết của trò chơi. IShowSpeed bật khóc ngay trên sóng trực tiếp khi chứng kiến diễn biến cuối cùng của câu chuyện. Phản ứng bất ngờ của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Tuy nhiên, việc anh phát trực tiếp toàn bộ đoạn kết cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Những đoạn video ghi lại các tình tiết quan trọng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến game thủ lo ngại bị tiết lộ nội dung trước khi tự mình hoàn thành trò chơi.

Streamer phá đảo GTA 6 trong chưa đầy 40 giờ

Trước khi IShowSpeed hoàn thành thử thách, streamer BrycexD đã được ghi nhận là người đầu tiên trong giới sáng tạo nội dung phá đảo phần cốt truyện chính của GTA 6.

BrycexD chỉ mất 39 giờ 38 phút để đi đến phần danh đề cuối trò chơi. Sau đó, anh đăng hình ảnh lên nền tảng X nhằm chứng minh thành tích của mình. Theo chia sẻ của anh, buổi phát sóng đạt đỉnh khoảng 14.000 người xem đồng thời trên các nền tảng.

Một trong những lợi thế lớn nhất của streamer này là vị trí địa lý. BrycexD thực hiện buổi livestream từ New Zealand, nơi GTA 6 được mở bán sớm hơn Mỹ và phần lớn các quốc gia châu Âu do chênh lệch múi giờ. Điều này giúp anh có thêm nhiều giờ trải nghiệm trước khi game thủ tại những khu vực khác có thể bắt đầu chơi.

Tuy nhiên, thành tích hoàn thành trò chơi trong chưa đầy 40 giờ cũng khiến BrycexD phải đánh đổi bằng sức khỏe. Nam streamer cho biết đã thức hơn 50 giờ liên tục mà không nghỉ ngơi. Ngay cả sau khi phá đảo GTA 6, anh thừa nhận cơ thể vẫn trong tình trạng kiệt sức.

Đáng chú ý hơn, BrycexD sau đó chia sẻ rằng bản thân gần như không biết điều gì thực sự diễn ra trong cốt truyện, dù đã đi đến phần kết thúc. Anh dự định sẽ chơi lại GTA 6 để có thể hiểu rõ hơn câu chuyện.

Lời thú nhận này khiến dân mạng đặt câu hỏi về việc chạy đua phá đảo game ngay sau khi phát hành. Thay vì dành thời gian tận hưởng cốt truyện, khám phá thế giới và những tình tiết được nhà phát triển xây dựng, các streamer lại tập trung hoàn thành trò chơi càng nhanh càng tốt.