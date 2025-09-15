iOS 26 sắp ra mắt: Đây là những điều cần làm ngay với iPhone

Apple đã chính thức xác nhận sẽ phát hành iOS 26, bản cập nhật hệ điều hành được mong chờ nhất năm, vào ngày 15/9. Trước khi nhấn nút "Cập nhật" (Update), người dùng được khuyến cáo nên thực hiện 5 bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo quá trình nâng cấp diễn ra an toàn, liền mạch và tránh mọi sự cố đáng tiếc.

Sự kiện ra mắt iPhone Air và iPhone 17 có thể đã chiếm trọn sự chú ý, nhưng "nhân vật chính" về phần mềm, iOS 26, mới là thứ sẽ thay đổi trải nghiệm của hàng triệu người dùng iPhone toàn cầu. Bản cập nhật lớn này không chỉ mang đến giao diện hoàn toàn mới mà còn tích hợp nhiều tính năng thông minh.

iOS 26 chính thức ra mắt trong tuần này.

Để tận hưởng trọn vẹn những gì iOS 26 mang lại, đây là danh sách 5 điều bạn không thể bỏ qua.

1. Kiểm tra thiết bị của bạn có được lên đời?

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là xác nhận thiết bị của bạn có nằm trong danh sách hỗ trợ hay không. Theo Apple, iOS 26 yêu cầu tối thiểu iPhone 11 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu iPhone XR, XS và XS Max sẽ chính thức dừng lại ở iOS 18.

Ngoài ra, một số tính năng "đỉnh cao" sẽ yêu cầu phần cứng mạnh hơn. Chẳng hạn, bộ công cụ Apple Intelligence và tính năng dịch thuật trực tiếp chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro trở lên. Tính năng Spatial Scenes cho màn hình khóa cũng yêu cầu từ iPhone 12 trở đi.

2. Đừng quên sao lưu

Đây là nguyên tắc vàng trước mọi bản cập nhật lớn. Việc sao lưu (backup) iPhone qua iCloud hoặc máy tính sẽ là "phao cứu sinh" cho toàn bộ dữ liệu của bạn trong trường hợp quá trình cài đặt xảy ra lỗi. Đừng để những bức ảnh kỷ niệm, danh bạ hay tin nhắn quan trọng bị đe dọa chỉ vì một chút chủ quan.

Việc sao lưu thiết bị trước khi cập nhật là cực kì quan trọng.

3. Làm quen 'diện mạo' Liquid Glass mới

iOS 26 sẽ giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mang tên Liquid Glass. Giao diện này mang đến vẻ ngoài trong suốt, tinh giản và hiện đại hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này có thể khiến bạn bỡ ngỡ lúc đầu. Các ứng dụng quen thuộc như Camera và Safari đã được thiết kế lại hoàn toàn. Hãy dành vài phút tìm hiểu trước để không bị "ngợp" khi lần đầu trải nghiệm.

4. Tự bật các tính năng ẩn

Không phải mọi tính năng mới đều được bật sẵn sau khi cài. Ví dụ, tính năng sàng lọc cuộc gọi (Call Screening) cực kỳ hữu ích để chặn cuộc gọi rác cần được kích hoạt thủ công trong menu Settings. Tương tự, bộ lọc tin nhắn từ người lạ trong iMessage hay tính năng Visited Places (Địa điểm đã ghé thăm) trong Apple Maps cũng cần sự cho phép của bạn để bắt đầu hoạt động.

5. Khám phá những tính năng hữu ích nhất

Sau khi hoàn tất nâng cấp, hãy dành thời gian khám phá những thay đổi thú vị nhất. Bạn có thể bắt đầu với việc tùy biến màn hình khóa với các phông chữ và widget mới, tạo các cuộc bình chọn trong chat nhóm trên iMessage, hay thử nghiệm khả năng nhận diện thông tin qua ảnh chụp màn hình của Visual Intelligence nếu bạn dùng thiết bị tương thích.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn đón nhận iOS 26 một cách hào hứng và khai thác tối đa sức mạnh mà bản cập nhật này mang lại.