iPhone Fold sẽ tới tay iFan vào năm 2027

Mới đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã chia sẻ một số thông tin mới liên quan đến tiến độ sản xuất của iPhone Fold - chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Ảnh concept iPhone Fold.

Theo ông, việc phát triển iPhone màn hình gập đang chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu nhưng sản phẩm vẫn dự kiến ​​được công bố vào nửa cuối năm 2026. Do những thách thức về năng suất và sản lượng ban đầu, thời gian giao hàng sẽ bắt đầu từ năm 2027. Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu dự kiến ​​mạnh mẽ, iPhone màn hình gập có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ít nhất cho đến cuối năm 2026.

Cũng theo nhà phân tích, chiếc iPhone màn hình gập sẽ "hot" tương tự như mẫu iPhone X. Chúng sẽ được công bố cùng lúc với dòng iPhone 18 nhưng sẽ được bán ra hoặc sản xuất hàng loạt muộn hơn. Người dùng sẽ nhận được sản phẩm vào cuối năm nay hoặc thậm chí là năm sau.

Ảnh concept iPhone Fold.

Ông Kuo cũng cho biết, Apple coi iPhone Fold là một thiết bị cần phải ra mắt vào năm tới, “ngay cả khi số lượng nhỏ”. Đó là bởi điện thoại màn hình gập có thể là bước tiến lớn tiếp theo trong sự phát triển của điện thoại thông minh “trước khi kính thông minh có màn hình sẽ thay thế” chúng.

Apple đang ước tính lượng iPhone màn hình gập xuất xưởng vào năm tới sẽ từ 8 - 10 triệu chiếc. Tuy nhiên, theo ông Kuo, xét đến khó khăn trong việc tăng cường sản xuất, lượng hàng xuất xưởng có thể được điều chỉnh lại.

Khi ra mắt, chiếc iPhone màn hình gập này sẽ phải cạnh tranh với Galaxy Z Fold 7 của Samsung với thiết kế tương tự. Mức giá dự kiến của chúng là 2.000 - 2.400 USD (từ 52 - 63 triệu đồng).