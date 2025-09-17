Lộ diện thêm 7 thiết bị Xiaomi vừa được "lên đời" HyperOS 3 Beta

Chỉ còn một tuần nữa là đến sự kiện ra mắt toàn cầu, Xiaomi đang tiến hành những bước thử nghiệm cuối cùng cho HyperOS 3 bằng cách mở rộng chương trình beta đến hàng loạt thiết bị mới. Những tính năng được hé lộ cho thấy đây sẽ là một bản cập nhật lớn, hứa hẹn mang đến một cuộc lột xác toàn diện cho trải nghiệm người dùng.

HyperOS 3 mở rộng thử nghiệm tới cho 7 thiết bị mới.

Sau khi ra mắt lần đầu trên dòng Xiaomi 15, chương trình HyperOS 3 beta tại Trung Quốc vừa tiếp tục được mở rộng cho 7 thiết bị nữa, gồm cả điện thoại, máy tính bảng và TV, như một màn "tổng duyệt" cuối cùng. Danh sách các thiết bị mới nhất bao gồm:

- Xiaomi MIX Flip 2

- REDMI K80

- Xiaomi Pad 7 Ultra và Pad 7

- REDMI K Pad

- Dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED

Dù chương trình beta hiện chỉ giới hạn tại Trung Quốc, nhưng những tính năng được hé lộ đã cho thấy những gì người dùng toàn cầu có thể mong đợi sau sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 24/9 tới đây.

HyperOS 3 có gì "hot"?

Bản cập nhật lần này không chỉ là những thay đổi nhỏ, mà là một cuộc cải tổ sâu rộng về cả giao diện lẫn hiệu năng.

Xiaomi Super Island: Đây là câu trả lời của Xiaomi cho Dynamic Island của Apple. Super Island cho phép hiển thị tối đa ba "đảo" thông báo động, hỗ trợ đa nhiệm cửa sổ nhỏ và thậm chí cho phép kéo-thả nội dung trực tiếp từ đảo thông báo vào các ứng dụng.

Giao diện trau chuốt: Hệ thống biểu tượng được làm mới với màu sắc sống động, góc bo tròn mềm mại hơn. Thanh trạng thái và các hoạt ảnh hệ thống cũng được tối ưu hóa để mang lại cảm giác mượt mà, cao cấp.

Cải tiến hiệu năng vượt trội: Các con số nói lên tất cả - HyperOS 3 giúp tăng 21% tốc độ mở ứng dụng, cải thiện 15% tốc độ khung hình khi chơi game, giảm 4% tải CPU và tiết kiệm đến 10% năng lượng khi xem video.

Phá vỡ rào cản hệ sinh thái với Apple: Gây bất ngờ lớn nhất là khả năng tương tác sâu với hệ sinh thái Apple. Người dùng HyperOS 3 có thể chạy ứng dụng Android trên macOS, dùng Touch ID để mở khóa điện thoại Xiaomi, chia sẻ file và đồng bộ hóa thông báo một cách liền mạch.

Các tính năng thông minh khác: Màn hình khóa được cá nhân hóa mạnh mẽ với hình nền do AI tạo ra, ứng dụng Thư viện có khả năng nhận diện khuôn mặt thú cưng, và tính năng tìm điện thoại hoạt động ngay cả khi máy đã tắt nguồn.

Giao diện của HyperOS 3.

Với hàng loạt nâng cấp đáng giá, HyperOS 3 đang cho thấy tham vọng lớn của Xiaomi trong việc tạo ra một hệ điều hành hoàn thiện, mạnh mẽ và thông minh hơn. Tất cả sẽ được vén màn tại sự kiện ra mắt toàn cầu vào tuần tới.