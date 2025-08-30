8 điện thoại Xiaomi vừa đón tin vui với Android 16

Được phát triển dựa trên Android 16, HyperOS 3 đi kèm nhiều tính năng đột phá và khả năng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này đảm bảo cung cấp trải nghiệm phần mềm liền mạch cho người dùng.

HyperOS 3 beta hiện đã được triển khai cho 8 thiết bị Xiaomi khác nhau.

Không lâu sau khi ra mắt HyperOS 3, Xiaomi đã bắt đầu triển khai bản cập nhật beta của nền tảng này cho 8 thiết bị trong giai đoạn đầu, mặc dù mới chỉ giới hạn tại Trung Quốc. Người dùng thiết bị Xiaomi có thể kiểm tra xem thiết bị của mình đã sẵn sàng để truy cập sớm vào các tính năng và nâng cấp mới nhất hay chưa. Các thiết bị nhận bản cập nhật HyperOS 3 beta lần này bao gồm:

- Xiaomi 15.

- Xiaomi 15 Pro.

- Xiaomi 15S Pro.

- Xiaomi 15 Ultra.

- REDMI K80 Pro.

- REDMI K80 Ultra.

- Xiaomi Pad 7 Pro.

- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5.

HyperOS 3 beta hiện chỉ có sẵn cho người dùng đã đăng ký chương trình tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Xiaomi dự kiến sẽ mở rộng ra toàn cầu và triển khai chương trình beta tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Nhiều tính năng thú vị được Xiaomi giới thiệu về HyperOS 3.

HyperOS 3 là một bản nâng cấp lớn, vì vậy người dùng cần đảm bảo có đủ dung lượng lưu trữ trống. Đối với Xiaomi 15 Pro, gói cập nhật có dung lượng khoảng 7,6 GB, trong khi một số mẫu máy có thể yêu cầu dung lượng lớn hơn. Người dùng nên đảm bảo điện thoại có ít nhất 10 GB dung lượng trống và 30% pin để quá trình cài đặt diễn ra suôn sẻ.

Theo kế hoạch, lịch trình triển khai bản cập nhật HyperOS 3 beta cho các thiết bị Xiaomi khác như sau:

- Giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm các thiết bị như Xiaomi MIX Flip 2, REDMI K80, Xiaomi Pad 7, Pad 7 Ultra, REDMI K Pad, Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series và Xiaomi TV S Pro Mini LED Series, dự kiến sẽ nhận bản cập nhật trước ngày 17/9.

- Giai đoạn thứ ba sẽ mở rộng đến Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip, dòng Xiaomi 14, dòng Redmi K70 (bao gồm cả K70E và K70 Ultimate Edition) và Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, với bản cập nhật beta dự kiến phát hành trước ngày 30/9.

Lưu ý rằng bản cập nhật HyperOS 3 beta hiện chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, do đó các mốc thời gian trên chỉ áp dụng cho khu vực này.