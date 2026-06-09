NASA kích hoạt thành công "Internet xuyên vũ trụ"

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố cột mốc quan trọng khi Trạm thử nghiệm đa ngôn ngữ (PExT) hoàn thành xuất sắc đợt trình diễn công nghệ cốt lõi. Sứ mệnh này chứng minh khả năng cho phép các tàu vũ trụ chuyển đổi và truyền tải dữ liệu linh hoạt xuyên suốt qua nhiều hệ thống mạng khác nhau, thay vì bị giới hạn trong một mạng lưới duy nhất như trước đây. Với kết quả vượt mong đợi, NASA quyết định kéo dài thời gian vận hành hệ thống lai này đến tháng 4/2027 để thử nghiệm thêm nhiều năng lực bổ sung với các đối tác mới.

Minh họa thiết bị đầu cuối thử nghiệm đa ngôn ngữ (PExT) đang truyền dữ liệu.

Được phóng lên không gian vào tháng 7/2025 trên tàu vũ trụ BARD của York Space Systems, PExT khai thác băng tần Ka phổ biến để thiết lập kết nối đồng thời với cả hệ thống vệ tinh của chính phủ lẫn các mạng lưới thương mại tư nhân. Vào tháng 12/2025, trạm đã truyền dữ liệu về Trái Đất thành công qua Hệ thống Vệ tinh Theo dõi và Tiếp sức của NASA, kết hợp nhịp nhàng với mạng lưới thương mại của Viasat và SES Space and Defense. Trong giai đoạn mở rộng từ đầu năm 2026, dự án tiếp tục thực hiện hơn 50 phiên kết nối trực tiếp về Trái Đất qua trạm mặt đất đối tác của SSC Space tại Đức, giúp tối ưu hóa phạm vi phủ sóng và nâng cao hiệu suất vận hành tổng thể.

Bên cạnh phần cứng, NASA còn bắt tay với Aalyria Technologies để tích hợp nền tảng phần mềm Spacetime. Sáng kiến này, vốn liên kết với Đơn vị Đổi mới Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ, đặt mục tiêu đồng bộ hóa các phần mềm chung nhằm đơn giản hóa thao tác điều hành, đảm bảo kết nối liền mạch giữa vệ tinh quân sự và thương mại. Dự án được tài trợ và quản lý bởi Chương trình Truyền thông và Định vị Không gian (SCaN) của NASA, hợp tác cùng Phòng lý nghiệm Vật lý Ứng dụng thuộc Đại học Johns Hopkins.

Minh họa Trạm Thử nghiệm Đa ngôn ngữ (PExT) liên lạc trực tiếp với Trái Đất.

Có thể thấy, thành công của trạm PExT là bước đệm vững chắc cho chiến lược dài hạn của NASA trong việc phê duyệt các kiến trúc truyền thông thương mại. Việc làm chủ công nghệ truyền thông đa mạng lưới không chỉ phá vỡ rào cản kết nối đơn lẻ hiện tại, mà còn là chìa khóa sống còn để thiết lập một hạ tầng internet không gian kiên cố, phục vụ toàn diện cho thế hệ của các sứ mệnh thám hiểm quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và các hành tinh xa xôi trong tương lai.