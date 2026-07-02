Hiệu ứng World Cup: Người dùng Internet đổ xô tìm "Tết Congo là gì", "Tại sao gọi là Tết Congo"

Cú lội ngược dòng 2 - 1 của tuyển Anh trước CHDC Congo ở vòng 1/16 - World Cup 2026 không chỉ đưa "Tam sư" vào vòng trong mà còn tạo nên một hiện tượng tìm kiếm trên Internet Việt Nam.

Xu hướng tìm kiếm chủ đề "Tết Congo".

Loạt từ khóa tăng trưởng đột phá.

Theo dữ liệu từ Google Trends tại Việt Nam, lượng tìm kiếm chủ đề "Tết Congo" (hay Tết Công Gô) tăng hơn 5.000% so với 4 giờ trước và cũng tăng hơn 5.000% so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Mức độ quan tâm đạt đỉnh 100 điểm vào khoảng 23 giờ 16 phút ngày 1/7.

Cụ thể, Google Trends ghi nhận nhiều truy vấn liên quan tăng trưởng ở mức đột phá gồm: "Tết Công Gô là gì", "Tết Công Gô bao nhiêu năm", "Tết Công Gô" hay "Tại sao gọi là Tết Công Gô",...

Trên thực tế, người Việt thường dùng câu "đợi đến Tết Công Gô" để nói về những việc quá xa vời, chưa biết bao giờ mới thành hiện thực hoặc có khả năng sẽ không xảy ra.

Câu nói của bình luận viên trận đấu giữa đội tuyển Anh và CHDC Congo đang viral trên mạng xã hội.

Cụm từ này gắn với hình ảnh một quốc gia từng trải qua nhiều năm bất ổn địa chính trị, chiến tranh và nội chiến, dẫn tới một mùa Tết trọn vẹn là điều xa xỉ. Hiện tại, ý nghĩa lịch sử có thể không còn đúng, nhưng cách nói hài hước vẫn lưu truyền để chỉ sự chờ đợi kéo dài.

Trong trận đấu giữa tuyển Anh và CHDC Congo, bình luận viên sử dụng "Tết Công Gô" theo nghĩa như vậy. Sau khi Congo mở tỷ số từ phút thứ 7, tuyển Anh dù kiểm soát bóng nhiều nhưng bế tắc trong việc ghi bàn san bằng tỉ số trong suốt hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2.

Phải sang nửa cuối hiệp 2, đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp "Tam sư" hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Từ chỗ phải "đợi đến Tết Công Gô" mới có bàn gỡ như lời ví von của bình luận viên, tuyển Anh đã thức tỉnh đúng, qua đó khép lại một trong những trận đấu kịch tính nhất vòng 1/16.