Vì sao nhiều người không thêm được giấy đăng ký xe vào VNeID?

Để tích hợp giấy đăng ký xe, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản tương ứng, sau đó chuyển sang mục Ví giấy tờ - Tích hợp thông tin - Tạo mới yêu cầu - Đăng ký xe.

Tiếp theo, bạn chỉ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm loại phương tiện, số khung, biển số xe và màu biển. Lưu ý, các mục có dấu * là quan trọng, không được bỏ trống.

Nếu kết quả xác thực không đạt, bạn cần liên hệ với cơ quan cấp giấy đăng ký xe để bổ sung, hoàn thiện dữ liệu, chẳng hạn như cập nhật CMND sang CCCD.

Ứng dụng VNeID báo lỗi xác thực không đạt. Ảnh chụp màn hình

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn không thể tích hợp giấy đăng ký xe trên ứng dụng VNeID.

Nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này thường là do dữ liệu phương tiện hoặc thông tin cá nhân của chủ sở hữu chưa được đồng bộ đầy đủ lên hệ thống.

Trước đây, nhiều thông tin đăng ký xe được lưu trữ theo dạng hồ sơ giấy, nên khi chuyển sang nền tảng số, đôi khi dữ liệu chưa được cập nhật kịp thời.

Cách thêm giấy đăng ký xe trên ứng dụng VNeTraffic

Để khắc phục vấn đề trên, bạn có thể cài đặt VNeTraffic trên Google Play hoặc App Store. Ứng dụng này do Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp phát triển, hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ xe, tra cứu phạt nguội, nhận thông báo vi phạm và gửi phản ánh về tình hình giao thông (tai nạn, ùn tắc) chỉ với vài thao tác đơn giản.

Đăng nhập ứng dụng VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình

Đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic bằng tài khoản VNeID.

Tiếp theo, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID), xác nhận chia sẻ dữ liệu và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Giấy đăng ký xe - Thêm giấy tờ. Sau đó sử dụng điện thoại để quét mã QR trên CCCD, lúc này, ngay lập tức các phương tiện do bạn sở hữu sẽ được hiển thị.

Khi bấm vào một phương tiện bất kì, bạn có thể kiểm tra lại thông tin chủ sở hữu, thông tin đăng ký phương tiện và trạng thái xe.

Tích hợp giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình