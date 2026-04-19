5 sai lầm khiến hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi mùa nóng

Mùa nóng là thời điểm các thiết bị điện hoạt động với tần suất cao, đặc biệt là điều hòa, tủ lạnh và quạt. Tuy nhiên, không phải cứ dùng nhiều là hóa đơn tăng, mà phần lớn chi phí phát sinh đến từ cách sử dụng chưa hợp lý. Những sai lầm tưởng nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày có thể khiến lượng điện tiêu thụ tăng gấp đôi so với bình thường.

Sử dụng điều hòa sai cách, nhiệt độ càng thấp càng tốn điện

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến tiền điện tăng mạnh là cách sử dụng điều hòa. Nhiều người có thói quen đặt nhiệt độ rất thấp, khoảng 16–18 độ C với suy nghĩ làm mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa không làm lạnh nhanh hơn khi giảm nhiệt độ sâu, chỉ khiến máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao, tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Ngoài ra, việc bật điều hòa 24/24 hoặc không tắt khi không có người trong phòng cũng góp phần làm tăng chi phí. Một số gia đình còn sử dụng điều hòa trong không gian không kín, khiến hơi lạnh thất thoát liên tục. Điều này buộc thiết bị phải hoạt động lâu hơn để duy trì nhiệt độ cài đặt, dẫn đến tiêu hao điện lớn.

Việc kết hợp điều hòa với quạt, cài đặt nhiệt độ ở mức 25–27 độ C và đảm bảo phòng kín có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà vẫn đảm bảo cảm giác mát mẻ.

Thiết bị điện hoạt động ngầm

Nhiều thiết bị trong gia đình vẫn tiêu thụ điện dù không được sử dụng trực tiếp. Các thiết bị như tivi, máy tính, lò vi sóng hay sạc điện thoại khi để ở chế độ chờ (standby) vẫn tiêu hao một lượng điện nhất định. Khi cộng dồn trong thời gian dài, mức tiêu thụ này không hề nhỏ.

Ngoài ra, thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm hoặc không rút phích cắm khi không sử dụng cũng khiến điện năng bị lãng phí. Trong mùa nóng, khi tổng mức tiêu thụ điện đã tăng cao, những nguồn tiêu hao “ngầm” này càng làm hóa đơn tăng nhanh hơn.

Việc tắt hoàn toàn thiết bị khi không sử dụng, rút phích cắm và sử dụng ổ điện có công tắc là những cách đơn giản để kiểm soát lượng điện tiêu thụ.

Không bảo trì thiết bị định kỳ

Các thiết bị điện sau một thời gian sử dụng sẽ giảm hiệu suất nếu không được vệ sinh và bảo trì. Điều hòa bám bụi, tủ lạnh đóng tuyết hay quạt tích bụi đều khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn để đạt hiệu quả như ban đầu.

Ví dụ, điều hòa bẩn có thể giảm khả năng làm lạnh, buộc máy nén chạy lâu hơn. Tủ lạnh không được vệ sinh khiến khả năng giữ lạnh kém, khiến máy phải hoạt động liên tục. Những yếu tố này không chỉ làm tăng tiền điện mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Việc bảo trì định kỳ, vệ sinh lưới lọc, kiểm tra gas điều hòa hay xả đá tủ lạnh giúp thiết bị vận hành hiệu quả hơn và tiết kiệm điện năng.

Sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm

Thói quen sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc vào giờ cao điểm cũng là nguyên nhân khiến hóa đơn tăng mạnh. Trong khoảng thời gian buổi trưa và buổi tối, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, giá điện bậc thang có thể khiến chi phí phát sinh nhiều hơn nếu tổng lượng tiêu thụ vượt ngưỡng.

Việc bật đồng thời điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh và các thiết bị công suất lớn khác không chỉ làm tăng tải điện mà còn khiến tổng mức tiêu thụ trong ngày tăng đột biến. Điều này dễ đẩy hộ gia đình sang mức giá điện cao hơn.

Các gia đình nên phân bổ thời gian sử dụng thiết bị hợp lý, tránh sử dụng đồng loạt vào cùng một thời điểm để kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Không cách nhiệt với môi trường sống

Nhiệt độ môi trường xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện tiêu thụ. Những căn phòng có nhiều cửa kính, mái tôn hoặc hướng nắng trực tiếp thường hấp thụ nhiệt lớn, khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát.

Việc không sử dụng rèm chắn nắng, không cách nhiệt cho tường hoặc mái nhà cũng làm tăng nhiệt độ trong phòng. Khi đó, dù điều hòa hoạt động liên tục, hiệu quả làm mát vẫn không cao, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng mạnh.

Cải thiện khả năng cách nhiệt, sử dụng rèm, phim cách nhiệt hoặc cây xanh để giảm nhiệt độ môi trường là những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc tiết kiệm điện mùa nóng.