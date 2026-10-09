Cặp loa vi tính tích hợp đèn LED RBG vô cực, giá chưa tới 600.000 đồng

SoundMax vừa giới thiệu mẫu loa A-190 thuộc dòng loa vi tính 2.0, sử dụng hệ thống đèn LED RGB vô cực ở mặt trước, kết nối Bluetooth và có tổng công suất 10W.

Loa vi tính SoundMax A-190.

SoundMax A-190 gồm hai loa với củ loa đường kính 2,5 inch. Điểm đáng chú ý trong thiết kế là hệ thống đèn LED RGB vô cực bố trí ở mặt trước mỗi loa, tạo hiệu ứng ánh sáng nhiều lớp theo chiều sâu. Người dùng có thể lựa chọn các chế độ chiếu sáng khác nhau, gồm hiệu ứng chuyển đổi 7 màu, chuyển màu theo nhịp hoặc đèn LED trắng sáng liên tục.

Về điều khiển, loa được trang bị cụm nút cảm ứng chạm và chạm giữ để thực hiện các chức năng tương ứng. Sản phẩm hỗ trợ kết nối Bluetooth để phát nhạc không dây từ smartphone và các thiết bị tương thích.

Ngoài Bluetooth, SoundMax A-190 sử dụng cổng USB-A/USB-C, đi kèm đầu chuyển, để kết nối nguồn điện và phát nhạc từ PC hoặc laptop. Loa cũng có thể lấy nguồn từ pin sạc dự phòng thông qua kết nối USB, phục vụ nhu cầu sử dụng khi không có nguồn điện trực tiếp.

Với tổng công suất 10W, SoundMax A-190 hướng đến nhu cầu nghe nhạc và giải trí hằng ngày tại bàn làm việc, kết hợp sử dụng với máy tính hoặc thiết bị di động. Sản phẩm có giá bán tham khảo 590.000 đồng.